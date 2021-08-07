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影／才剛勒戒出來又持毒無照騎車 男摔車被逮

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄複姓張簡的男子昨天涉嫌攜帶毒品，騎機車未戴安全遇到警方攔查，立即加速逃避警方查捕他，途中險些因天雨路滑摔車，但警方追捕不捨，他不久在轉彎後，撞向路邊摔車，隨即被員警圍上制伏，搜出安非他命，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

昨天凌晨4點多，高雄市警苓雅分局福德二路派出所員警巡邏時，在苓雅區福德三路與四維一路停等紅燈，突然見張簡男子（27歲）騎機車邊講電話又沒戴安全帽，馬上迴轉跟上，要求他停車，但張簡卻加速逃竄，沿途要試著擺脫警車追緝，直到苓雅區國治路轉彎後失控摔車。

員警立即停車撲上制伏張簡男子，張簡稱沒戴安全帽又沒駕照，怕被警方取締無照駕駛，但員警突然發現機車前置物箱摔車打開，裡面的香菸盒露出多個夾鏈袋，質問他是否帶違禁物品。他見瞞不過警方，才交出1小包安非他命，警方立即逮捕他。

據悉，張簡最近勒戒期滿回家，因疫情無業在家又沒工作，又買毒品吸食。警方依違反毒品危害防制條例罪嫌將他移送法辦，另開單舉發他無照駕駛及未戴安全帽。

張簡男子（中）逃捕撞車落網。記者林保光／翻攝
張簡男子（中）逃捕撞車落網。記者林保光／翻攝
複姓張簡的男子騎機車逃避警方追捕。記者林保光／翻攝
複姓張簡的男子騎機車逃避警方追捕。記者林保光／翻攝

毒品 反毒 駕照

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