天道盟北海會大哥涉製毒工廠 遭聲押禁見

台北市刑大前天偵破天道盟北海會鄭姓男子經營毒品加工廠，逮捕鄭男等4名嫌犯，查獲MP9衝鋒槍、霰彈槍等長槍12枝及捷克製、貝瑞塔手槍12枝，共計24枝長短槍枝，其中已驗出9把槍支為制式手槍，其他槍支正在檢驗殺傷力。

該案由士林地檢署緝毒專組主任檢察官楊冀華、檢察官陳姿雯指揮偵辦，拘提主嫌鄭男及共犯潘姓男子、賴姓男子、王姓男子到案。

士檢昨依犯罪嫌疑重大，有勾串滅證之虞將鄭聲押禁見獲准，潘、王具保候傳，賴依通緝身分解送歸案。

檢警查獲各式子彈1200餘顆，毒品愷他命、咖啡包、喵喵等1批、不法現金215萬餘元。鄭嫌還從事地下匯兌，利用被害人不敢報警的心態「黑吃黑」，警方前天攻堅其新北市淡水住家逮人。