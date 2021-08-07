窗戶貼錫箔紙用電又超量 檢警破8千萬元透天厝大麻工廠

彰化縣陳姓男子失業，異想天開想種大麻賺錢，於是找3名朋友合租透天厝，4人分工上網買種子並自學種植技術。左鄰右舍發現這間透天厝窗戶都貼錫箔紙遮光，進出人員複雜，警方接獲檢舉也發現這間透天厝的用電量是一般民宅一倍以上，蒐證後報請檢察官指揮偵辦，一舉破獲大麻工廠和查獲市價約8000萬元的275棵大麻植株。

彰化縣長王惠美今天到北斗警分局，表揚和頒贈獎金給破獲大麻工廠的有功員警。她說，防疫期間警方工作量倍增，最近大雨連綿，北斗和員林警分局的員警日夜埋伏跟監，相當辛苦，最後在彰化地檢署檢察官的指揮下，成功破獲大麻工廠，避免毒品流入市面，對社會治安很有貢獻。

警方指出，各國發生新冠肺炎疫情影響經濟，陳男失業今年初找不到工作，跟朋友閒聊得知大麻在台灣行情很好，就找3名朋友合夥種大麻，先上網從外國買種子，陳男3月在南彰的鄉間租一間三樓半的透天厝，和朋友分工種大麻。

為了控制室內溫濕度，陳男等人把透天厝的每一個窗戶都貼錫箔紙遮光，改用人工調整燈光照射，另在每個房間和浴室加裝空調設備。鄉間民風純樸，「外地來租房子的人」奇怪作法引起注意，加上常有不像一般訪友的人士進出，民眾向警方檢舉陳男等人疑似從事不法行業。

警方從透天厝玻璃窗全貼錫箔紙不透光，研判很像種植大麻，再調查電費，透天厝一家五口冬季每期（兩個月）電費一期電費約3000元，夏季約6000元，陳男租用的透天厝電費都超過正常值的一倍，冬季7000多元，夏季13000元以上，警方蒐證後報請彰化地檢署由檢察官陳鼎文、鄭積揚共同指揮北斗和員林警分局專案小組偵辦。

警方日夜跟監，本（8）月3日看見小貨車停在透天厝前，警方懷疑大麻要轉移陣地，立即聲請搜索票，在透天厝內查獲51株已開花的大麻，74株約30公分高的大麻及150株幼苗，現場有培養土、肥料、灑水器、研磨器、烤箱、磅秤等烘製大麻的工具。4名嫌犯經偵訊後，警方聲請8月5日羈押獲准。

嫌犯在警訊時都避重就輕，供稱大麻很難種，才種植成功就被警方查獲，先前都沒出售。對於現場工具殘留大麻粉末等證物，嫌犯一概否認研磨成成品，只說是試驗階段，更不肯講出銷售網絡。彰化檢方將指揮警方擴大偵辦。

警察局鑑識科蕭姓警務員向縣長王惠美解說大麻的特徵，指出大麻植株最常被使用的是大麻葉，最有價值的是大麻花，每公克1200元至1500元，大麻會發出特殊氣味，大量集中種植在密閉空間，都要使用空調設備控制溫濕度及避免氣味外洩引起注意。王惠美很好奇的觀察大麻植株，也聞了大麻味道。