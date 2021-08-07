國定古蹟藏軍火毒品 北市警逮槍毒犯 竟是後代子孫所為

台北市大同區大龍峒的「陳悅記古宅」，被國家文化部列為國定古蹟，至今仍有陳家人在古宅內居住，不過家族成員陳姓男子（58歲）長期販售軍火、毒品，還將三把制式長短槍支藏在被列為古蹟的祖厝內；台北市萬華警分局日前接獲線報，循線逮捕陳姓男子，並在古宅一處房間內查獲槍支。

「陳悅記古宅」又稱老師府，是當地陳氏家族祠廟，陳悅記是家譜公業統號，由於陳家祖上有3名舉人，門外設有舉人旗桿，年代久遠，被認定為國定古蹟。

陳嫌為道上知名軍火販子，他的哥哥9年前被警方搜出烏茲衝鋒槍入監，陳嫌立即接手哥哥舊業販售槍毒，不久也因槍砲、毒品等案入獄，三年前假釋後，繼續從事槍毒買賣的不法勾當。

陳嫌十分狡詐，認為大同區祖宅已被認定國定古蹟，不易引起檢警注意，便將大量槍彈藏放於古蹟內，5日警方破門攻堅陳嫌大同區住處，未查獲槍支察覺有異，突破心防後，才前往古宅並在其中一處房間內找到槍支與毒品。