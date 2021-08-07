快訊

高鐵苗栗路段邊坡落石畫面曝光 目前單線雙向限速運轉

CBA／林書豪飛抵上海確診新冠肺炎 曾在美國注射疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國定古蹟藏軍火毒品 北市警逮槍毒犯 竟是後代子孫所為

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

北市大同區大龍峒的「陳悅記古宅」，被國家文化部列為國定古蹟，至今仍有陳家人在古宅內居住，不過家族成員陳姓男子（58歲）長期販售軍火、毒品，還將三把制式長短槍支藏在被列為古蹟的祖厝內；台北市萬華警分局日前接獲線報，循線逮捕陳姓男子，並在古宅一處房間內查獲槍支。

「陳悅記古宅」又稱老師府，是當地陳氏家族祠廟，陳悅記是家譜公業統號，由於陳家祖上有3名舉人，門外設有舉人旗桿，年代久遠，被認定為國定古蹟。

陳嫌為道上知名軍火販子，他的哥哥9年前被警方搜出烏茲衝鋒槍入監，陳嫌立即接手哥哥舊業販售槍毒，不久也因槍砲、毒品等案入獄，三年前假釋後，繼續從事槍毒買賣的不法勾當。

陳嫌十分狡詐，認為大同區祖宅已被認定國定古蹟，不易引起檢警注意，便將大量槍彈藏放於古蹟內，5日警方破門攻堅陳嫌大同區住處，未查獲槍支察覺有異，突破心防後，才前往古宅並在其中一處房間內找到槍支與毒品。

警方起獲黑蜘蛛M4衝鋒槍、土耳其製925型自動手槍、M870霰彈槍等2長1短制式槍枝，黑市價值新台幣150萬元，以及霰彈、子彈、空包彈等共約300發、一級毒品海洛因16包等，全案依槍砲、毒品罪嫌偵辦中。

台北市警方逮捕陳姓男子，並在他祖厝「陳悅記古宅」內，查獲三把制式長短槍支。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕陳姓男子，並在他祖厝「陳悅記古宅」內，查獲三把制式長短槍支。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕陳姓男子，並在他祖厝「陳悅記古宅」內，查獲三把制式長短槍支。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕陳姓男子，並在他祖厝「陳悅記古宅」內，查獲三把制式長短槍支。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕陳姓男子，並在他祖厝「陳悅記古宅」內，查獲三把制式長短槍支。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕陳姓男子，並在他祖厝「陳悅記古宅」內，查獲三把制式長短槍支。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕陳姓男子，並在他祖厝「陳悅記古宅」內，查獲三把制式長短槍支。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕陳姓男子，並在他祖厝「陳悅記古宅」內，查獲三把制式長短槍支。記者廖炳棋/翻攝

國定古蹟 毒品 北市

延伸閱讀

北市警破獲黑幫軍火庫 士檢聲押鄭姓主嫌獲准

黑幫軍火庫被抄 24把制式槍曝光

台北市是否自購疫苗 市府：開諮詢會後再決定

北市16日起開放國高中職暑期活動 限固定成員

相關新聞

國定古蹟藏軍火毒品 北市警逮槍毒犯 竟是後代子孫所為

台北市大同區大龍峒的「陳悅記古宅」，被國家文化部列為國定古蹟，至今仍有陳家人在古宅內居住，不過家族成員陳姓男子（58歲）...

天道盟北海會大哥涉製毒工廠 遭聲押禁見

台北市刑大前天偵破天道盟北海會鄭姓男子經營毒品加工廠，逮捕鄭男等4名嫌犯，查獲MP9衝鋒槍、霰彈槍等長槍12枝及捷克製、...

窗戶貼錫箔紙用電又超量 檢警破8千萬元透天厝大麻工廠

彰化縣陳姓男子失業，異想天開想種大麻賺錢，於是找3名朋友合租透天厝，4人分工上網買種子並自學種植技術。左鄰右舍發現這間透...

疫期煉安毒 趁雨開工就被逮

詹男與黃男涉嫌在高雄林園租屋製造安非他命，日前在防疫期間想利用大雨做掩護，沒想到正在提煉原料時，突然被高雄警方攻堅逮捕，...

黑幫軍火庫被抄 24把制式槍曝光

天道盟北海會鄭姓大哥經營毒品加工廠販毒，台北市刑大前天赴鄭男住家搜索時，發現旁邊的貨櫃屋可疑，搜查後意外起獲24把長短槍...

桃園毒父摑死3歲女兒 辯她「不乖、說謊」仍被收押禁見

桃園謝姓男子和同居女友扶養1名3歲女兒，謝疑似長期施虐，今又朝小孩連續摑掌、拿不求人痛毆，女童今清晨失去意識送醫不治。醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。