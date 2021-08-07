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北市警破獲黑幫軍火庫 士檢聲押鄭姓主嫌獲准

中央社 / 台北7日電

台北市警察局昨天破獲黑幫軍火庫，查扣24支制式長短槍械、1200顆子彈及大批毒品，逮捕天道盟鄭姓幹部等4人送辦。士林地檢署複訊後，向法院聲押禁見鄭姓主嫌獲准。

台北市刑事警察大隊查出，27歲鄭姓男子自稱天道盟幹部，平時夥同小弟販售毒品，經營毒品咖啡包加工廠及詐騙集團。情資顯示，鄭男平時藏匿新北市淡水區。

警方掌握線索後，赴鄭姓男子及其小弟住處搜索，當場在鄭男家旁貨櫃屋搜出24支長短槍械，包含12支霰彈槍及衝鋒槍、12支手槍及子彈1200顆；警方初步勘驗皆為制式槍械，初估黑市價格約新台幣1600萬餘元。

士林地檢署今天發布新聞稿指出，全案由緝毒專組主任檢察官楊冀華、檢察官陳姿雯指揮偵辦，訊問後認為鄭男涉犯毒品危害防制條例意圖販賣而持有第二級毒品、槍砲彈藥刀械管制條例非法持有槍械子彈等罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見獲准。

此外，潘姓、王姓被告交保候傳，賴姓被告因涉他案遭通緝，已送往發布通緝的院檢歸案。

士檢表示，不法分子恣意擁槍自重，動輒持槍尋釁滋事，極易波及無辜百姓，對於社會治安是莫大威脅，執法者不應等閒視之；檢察官將持續秉持嚴正執法的一貫立場，遏制槍毒蔓延，保障社會大眾安全與健康。

毒品 檢察官

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