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查獲黑幫軍火庫 AK-74、連發霰彈XPA-12國內罕見

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑大逮捕天道盟北海會鄭姓大哥，起獲24把長短槍枝，目前送驗有9把制式槍枝，剩餘15把槍枝還在檢驗殺傷力；其中一把菲律賓仿製美國連發轉輪霰彈槍「XPA-12」，及一把菲律賓仿製俄羅斯突擊步槍「AK-74」，型號及殺傷力堪稱國內罕見，兩把槍都是菲律賓工廠製造，儘管目前被台灣認定為非型號槍枝母國制式槍枝，但刑大特勤小隊認為這兩把槍的精良程度直追制式槍枝，擔任特勤20多年來還沒有看過。

菲律賓仿製美國連發轉輪霰彈槍「XPA-12」，具有霰彈連發功能，一般用在火力壓制又或者是攻堅破門後，可以直接連發不用再拉滑套，甚至可以四方掃射，殺傷力相當驚人。

至於「AK-74」是前蘇聯特種部隊使用槍枝，前身就是「AK-47」，後續「AK」系列槍枝至今仍是主流槍枝，「AK-74」是「AK-47」升級版，射擊速度比較快，旋轉速度會造成人體內臟極大傷害，並在體內亂竄。

警方表示，這次起獲的24把長短槍枝，目前認定有九把是制式槍枝，但論罕見及殺傷力，還是「XPA-12」及「AK-74」，儘管這兩把槍是菲律賓工廠製造，但光是這兩把槍枝的零件，國內地下工廠也製造不出。

警方起獲仿製蘇聯突擊步槍「AK-74」。記者廖炳棋/攝影
警方起獲仿製蘇聯突擊步槍「AK-74」。記者廖炳棋/攝影
警方起獲罕見子彈連發的「XPA-12」霰彈槍，圖為特勤人員展示。記者廖炳棋/攝影
警方起獲罕見子彈連發的「XPA-12」霰彈槍，圖為特勤人員展示。記者廖炳棋/攝影
警方起獲仿製美國連發霰彈槍「XPA-12」。記者廖炳棋/攝影
警方起獲仿製美國連發霰彈槍「XPA-12」。記者廖炳棋/攝影

槍枝 黑道 警察

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