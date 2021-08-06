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天道盟北海會大哥涉製毒工廠 北市攻搜24把長短槍

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑大昨天偵破天道盟北海會鄭姓男子經營毒品加工廠，逮捕鄭嫌等4名嫌犯，查獲包括MP9衝鋒槍、霰彈槍等長槍12枝及捷克製、貝瑞塔手槍12枝，共計24枝長短槍枝，其中已驗出9把槍支為制式手槍，其他槍支正在檢驗殺傷力。

另外警方查獲各式子彈1200餘顆，毒品愷他命、咖啡包、喵喵等一批、不法現金215萬餘元。鄭嫌還從事地下匯兌，利用被害人不敢報警的心態「黑吃黑」，警方昨天攻堅鄭嫌新北市淡水住家逮人。

警方說，鄭嫌販毒為規避警方查緝，平日指揮小弟將毒品藏放大樓外路邊隨意停放的機車置物箱內，再由小弟取出毒品以騎乘機車為交通工具(俗稱「小蜜蜂」)到指定地點與毒客交易，收取販毒所得後再轉交鄭嫌，鄭嫌住處陽台每日都有小弟輪流監看盯哨，以防止警方蒐證，小弟每12小時交接班，隨時待命聽從鄭嫌指揮騎乘機車外出交易毒品。

 

台北市刑大偵破天道盟毒品據點及逮捕鄭姓大哥，起獲24把長短槍支。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵破天道盟毒品據點及逮捕鄭姓大哥，起獲24把長短槍支。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵破天道盟毒品據點及逮捕鄭姓大哥，起獲24把長短槍支。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵破天道盟毒品據點及逮捕鄭姓大哥，起獲24把長短槍支。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵破天道盟毒品據點及逮捕鄭姓大哥，起獲24把長短槍支。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵破天道盟毒品據點及逮捕鄭姓大哥，起獲24把長短槍支。記者廖炳棋/翻攝
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台北市刑大偵破天道盟毒品據點及逮捕鄭姓大哥，起獲24把長短槍支。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵破天道盟毒品據點及逮捕鄭姓大哥，起獲24把長短槍支。記者廖炳棋/翻攝

毒品 販毒

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