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想趁疫情撈一筆 高雄警破獲安非他命製造工廠

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

屏東詹姓男子與友人黃姓男子，共同在高雄林園租屋製造安非他命，正當提煉毒品先驅原料甲基麻黃鹼素時，被高雄警方逮捕；詹男等人辯稱，在網路上由他人教學學會，沒想到還沒製成就被逮。

據了解，綽號「侖仔」的詹男（40歲）與黃男（42歲）無業下，透過在高雄、屏東大量收購藥局感冒藥錠為原料，在林園區承租透天厝，提煉麻黃鹼製造安非他命。

高雄左營、林園警分局還有屏東縣刑警大隊接獲線報後，經過數月跟監蒐證，在本月2日持搜索票，趁詹男等人開門進到透天厝時入內搜索。

警方除逮捕詹男、黃男外，當場查扣甲基麻黃鹼素100公克、製毒工具一批，還有先驅原料等1桶約50公升等證物，經警方檢測，先驅原料呈第4級毒品反應。

詹男、黃男辯稱，在網路上藉由他人教學，學習製造手法。2人原本想趁疫情、暑假期間大撈一筆，並利用近日大雨滂沱掩人耳目連夜趕製，沒想到還沒製造好，就被警方逮捕。

警詢後依毒品危害防制條例，將詹男等人送辦，地檢署聲押獲准，檢警將持續溯源，追查上下游。

屏東詹姓男子與友人黃姓男子，共同在高雄林園租屋製造安非他命，正當提煉毒品先驅原料甲基麻黃鹼素時，被高雄警方逮捕。記者邱奕能／翻攝
屏東詹姓男子與友人黃姓男子，共同在高雄林園租屋製造安非他命，正當提煉毒品先驅原料甲基麻黃鹼素時，被高雄警方逮捕。記者邱奕能／翻攝
屏東詹姓男子與友人黃姓男子，共同在高雄林園租屋製造安非他命，正當提煉毒品先驅原料甲基麻黃鹼素時，被高雄警方逮捕。記者邱奕能／翻攝
屏東詹姓男子與友人黃姓男子，共同在高雄林園租屋製造安非他命，正當提煉毒品先驅原料甲基麻黃鹼素時，被高雄警方逮捕。記者邱奕能／翻攝
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屏東詹姓男子與友人黃姓男子，共同在高雄林園租屋製造安非他命，正當提煉毒品先驅原料甲基麻黃鹼素時，被高雄警方逮捕。記者邱奕能／翻攝
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屏東詹姓男子與友人黃姓男子，共同在高雄林園租屋製造安非他命，正當提煉毒品先驅原料甲基麻黃鹼素時，被高雄警方逮捕。記者邱奕能／翻攝
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屏東縣 毒品 透天

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