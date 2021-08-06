快訊

離婚後首訪！ 比爾蓋茲坦言：跟淫魔富豪來往是大錯

10顆水餃=1個便當！12款水餃熱量排行曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／專挑人煙罕至深夜時段交易 台南警方查緝2販毒老手

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警四分局半年前拘提1名毒蟲，因施用一級毒品海洛因，致全身針孔累累，深受毒品危害，經員警突破心防，費周章追出其上游毒販及相關事證，等疫情警戒一降級，8月4、5日連續兩天行動，荷槍實彈在善化區等地查緝59歲許姓、40歲嚴姓兩名藥頭到案，並在廢棄冰箱內搜到施用毒品針筒及手機等證物，全案依毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

警方在偵辦過程中，遇到販毒界的老手，發現許、嚴行事非常小心，毒品交易地點都選在人煙罕至、深夜時段，如夜間田埂等，自己則躲在暗處觀察，一旦發現有燈光，即可得知有人，藉此辨識身分外，發現可疑車輛靠近時，甚至騎機車在附近兜轉，察覺情況不對勁，立即掉頭閃人。

警方調查，許、嚴經由LINE或手機與藥腳取得連繫，只接熟人生意，每次販售海洛因或安非他命金額多在1、2千元，足跡遍及大台南。正因為老手行事刁鑽，專案小組往往遇到現場毒品交易機會，即便是休假日或深夜時段，立即趕赴現場埋伏、蒐證，投入相當大的時間及精力。

警方專案小組經長期蒐證，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，於4、5日展開查緝行動，順利在善化地區等查獲許、嚴姓2名藥頭，並在廢棄冰箱內找到施用毒品針筒，當場查扣手機及施用毒品的針筒等證物，並循線帶回2名藥腳指證，全案依毒品危害防制條例將4人移送法辦。

台南市警四分局專案小組查緝行動中，在廢棄冰箱內找到施用毒品針筒等證物。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局專案小組查緝行動中，在廢棄冰箱內找到施用毒品針筒等證物。記者邵心杰／翻攝
警方專案小組經長期蒐證，於4、5日展開查緝行動，順利在善化地區等查獲許、嚴姓2名藥頭，當場查扣手機及施用毒品的針筒等證物。記者邵心杰／翻攝
警方專案小組經長期蒐證，於4、5日展開查緝行動，順利在善化地區等查獲許、嚴姓2名藥頭，當場查扣手機及施用毒品的針筒等證物。記者邵心杰／翻攝

毒品 冰箱 藥頭

延伸閱讀

台南安中派出所員警晚間巡邏 2小時內查獲二起毒品案

影／新北警緝毒向上溯源 逮藥頭槓上開花查獲槍毒

影／中市警創QRCode證物身分證 犯嫌：證物實名制？

毒販執迷不悟再被查獲涉販毒竟拒捕 台南2警負傷逮人

相關新聞

影／專挑人煙罕至深夜時段交易 台南警方查緝2販毒老手

台南市警四分局半年前拘提1名毒蟲，因施用一級毒品海洛因，致全身針孔累累，深受毒品危害，經員警突破心防，費周章追出其上游毒...

被譏像條狗 印尼籍逃逸移工4刀刺死女同鄉

印尼籍逃逸移工皮迪（譯音）疑不滿女同事莉亞多次轉達工作指示不清害他出錯被罵，兩人前天口角，皮迪認為被害人又嘲諷他「像條狗...

稱害他被罵還譏「像條狗」氣炸 逃逸男移工4刀刺死女同鄉

南投縣仁愛鄉發生凶殺案，印尼籍男性移工皮迪（譯音）疑不滿女同事莉亞總沒明確轉達工作事務，害他出錯被罵，兩人昨發生口角，皮...

雄警破大麻農場 近4公斤成品嫌竟辯「自用」

台南呂姓兄弟檔租下台南東區一間透天厝，去年7月疫情期間在家種植大麻，從最初的30顆種子，1年多來發展成頗具規模的大麻農場...

男疑毒駕蛇行嚇壞民眾報警 後車廂還真藏槍毒

45歲黃姓男子，8月3日在北市士林區承德路4段一段開車蛇行，警方接獲民眾報案檢舉，到場發現黃男違規停車在紅線，上前盤查發...

打疫苗盜刷健保卡獲利6000萬 嘉義某診所醫師訊後聲押

黃姓醫師經營的診所日前被檢舉，長期利用民眾到診所注射疫苗機會、盜刷健保卡，嘉義地檢署檢察官昨指揮市調站，會同健保署到黃的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。