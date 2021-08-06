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影／專挑人煙罕至深夜時段交易 台南警方查緝2販毒老手
台南市警四分局半年前拘提1名毒蟲，因施用一級毒品海洛因，致全身針孔累累，深受毒品危害，經員警突破心防，費周章追出其上游毒販及相關事證，等疫情警戒一降級，8月4、5日連續兩天行動，荷槍實彈在善化區等地查緝59歲許姓、40歲嚴姓兩名藥頭到案，並在廢棄冰箱內搜到施用毒品針筒及手機等證物，全案依毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。
警方在偵辦過程中，遇到販毒界的老手，發現許、嚴行事非常小心，毒品交易地點都選在人煙罕至、深夜時段，如夜間田埂等，自己則躲在暗處觀察，一旦發現有燈光，即可得知有人，藉此辨識身分外，發現可疑車輛靠近時，甚至騎機車在附近兜轉，察覺情況不對勁，立即掉頭閃人。
警方調查，許、嚴經由LINE或手機與藥腳取得連繫，只接熟人生意，每次販售海洛因或安非他命金額多在1、2千元，足跡遍及大台南。正因為老手行事刁鑽，專案小組往往遇到現場毒品交易機會，即便是休假日或深夜時段，立即趕赴現場埋伏、蒐證，投入相當大的時間及精力。
警方專案小組經長期蒐證，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，於4、5日展開查緝行動，順利在善化地區等查獲許、嚴姓2名藥頭，並在廢棄冰箱內找到施用毒品針筒，當場查扣手機及施用毒品的針筒等證物，並循線帶回2名藥腳指證，全案依毒品危害防制條例將4人移送法辦。
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