影／新北警緝毒向上溯源 逮藥頭槓上開花查獲槍毒
新北市刑大偵一隊查緝毒品向上溯源，前天逮獲中盤藥頭侯姓男子，槓上開花在其住處起獲海洛因115公克及改造手槍1把和子彈13顆，警詢後昨依槍砲及毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。
新北市刑大偵一隊於今年6月間，先後在北市、新北、桃園等地，查獲李姓男子等4名藥腳，向上溯源查緝毒品來源，追查兩個多月，發現毒品中盤藥頭侯姓男子（55歲）藏身在北市大同區，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。
偵一隊隊長蔡志惟前天率員持搜索票前往查緝，在侯嫌住處當場查獲海洛因共20包，總重115公克，警方並起獲侯男用來防身的改造手槍1把和子彈13顆，將持續追查槍枝來源。
據了解，落網的侯男供稱，年輕時因誤交損友染上毒癮，也因此多次被捕入獄，人生精華大半時期均在監所牢獄中度過，每次出獄後都曾想戒掉毒品重新做人，但仍禁不起毒友誘惑而再次染毒，甚至鋌而走險倚靠販毒來支應購買毒品及生活開銷，這次又遭逮需再面對漫長刑期，憂心已年逾8旬的母親恐無人照顧，讓他感歎不已。
新北市刑大表示，毒品乃犯罪根源所在，經常衍生各種犯罪發生，甚而成為黑幫金源，新北警方將持續掃蕩毒品犯罪，以還給民眾乾淨的環境，並呼籲民眾千萬不要以身試毒，拿自己身體開玩笑，面對毒品誘惑時，想想家人及自己，對毒品勇敢說「不」，遠離毒害。
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