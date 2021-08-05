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掛假車牌又持械 桃園4少拒檢衝撞員警逃逸被逮

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市昨晚發生青少年駕車拒檢逃逸甚至衝撞警車，4名少年因座車車牌與車身不符，被巡邏員警攔下，先假意配合臨檢，再加速衝撞警車逃逸，在深夜街頭上演警匪追逐，經警方包圍後落網，車廂內手指虎、武士刀、棍棒及未使用車牌也都被查獲，全案依違反槍砲條例、少年事件處理法及妨害公務等罪嫌移送法辦。

桃園市保安警察大隊昨天晚上在蘆竹區執行巡邏勤務，21時許在海山路與山菓路口看見一輛黑色轎車，發現車身與所掛車牌不符，員警隨即驅車上前，示意該車停下後，打算上前攔查。

黑色轎車假意配合，待員警靠近時卻突然衝出，擦撞警車右側車頭後拒檢逃逸，員警生命受威脅，旋即依法對空鳴1槍，再對該車輛輪胎射擊2槍示警，然而轎車仍加速逃逸，深夜在蘆竹街頭上演警匪追逐大戰，經警網追捕包圍，終於在15分鐘車程外的南竹路五段巷口成功圍捕，逮蔡姓男子（18歲）及其餘3名16歲至17歲的同車少年。

警方在後車廂查獲手指虎1枚、武士刀3把、木棍鐵棍多支、折疊刀1支及未懸掛車牌2面，經詢蔡男聲稱是家人不允許家中存放器械，打算開車載去朋友家寄放；至於車牌及黑色轎車，初步排除是盜竊得手，確切來源有待後續追查。

警方表示，4名嫌犯及員警同仁無傷亡情事，受衝撞的1輛警車則有多處損壞，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、少年事件處理法及妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦；眾人是否涉及組織犯罪，則由刑警大隊追查中。

蔡姓男子等人拒檢逃逸，駕車衝撞警車，造成警車右側車頭破損。記者楊湛華／翻攝
蔡姓男子等人拒檢逃逸，駕車衝撞警車，造成警車右側車頭破損。記者楊湛華／翻攝
警方查獲手指虎1枚、武士刀3把、木棍鐵棍多支、折疊刀1支及未懸掛車牌2面。記者楊湛華／翻攝
警方查獲手指虎1枚、武士刀3把、木棍鐵棍多支、折疊刀1支及未懸掛車牌2面。記者楊湛華／翻攝
蔡姓男子等人拒檢逃逸，駕車衝撞警車，造成警車右側車頭破損。記者楊湛華／翻攝
蔡姓男子等人拒檢逃逸，駕車衝撞警車，造成警車右側車頭破損。記者楊湛華／翻攝
警方在逃逸轎車後車廂查獲武士刀、棍棒、手指虎、折疊刀等武器。記者楊湛華／翻攝
警方在逃逸轎車後車廂查獲武士刀、棍棒、手指虎、折疊刀等武器。記者楊湛華／翻攝

桃園 妨害公務 車廂

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