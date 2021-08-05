快訊

大雨狂炸！ 高雄六龜等五區下午停止上班上課

學生搶課開價9萬...高教利益化、名師光環讓選課文化淪為生意

上門要錢差點小命不保 欠債不還囂張嗆聲亮槍亂射

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園黃姓男子欠錢不還，邱姓債主上門催討時他還囂張亮槍，嗆聲說「敢再來找我試看看」，並朝邱頭部開槍所幸被閃過，同夥則拿甩棍、徒手圍毆邱，事發後黃躲到新北旅館仍落網。檢方認為，黃朝邱開槍所幸角度偏移，才未釀巨禍，偵結依殺人未遂等罪嫌起訴黃等一共5人。

檢警調查，邱姓債主多次向黃男（41歲）催討未果，今年4月14日下午4點多到黃龜山住處理論，剛好黃和毛姓（27歲）、李姓（34歲）及黃姓（34歲）在場聊天，雙方一見面就發生口角。

黃男還掏出身上手槍揮舞、辱罵三字經，並恫嚇「你再敢來找我試看看」，還試圖對空鳴槍彈卡彈，但黃仍不罷休撿起掉落地上的子彈，裝填後拉滑套朝邱頭部射擊，但因準心偏離未得逞，毛也則拿甩棍朝邱的頭痛毆。

一旁的李姓、黃姓友人見邱男試圖反抗，合力將他雙手架著固定，一群人猛毆他肚子、身體，黃還用槍托重擊邱的頭、後腦，邱最後趁隙逃回車上加速逃離。

事後黃擔心槍砲犯行曝光，轉移陣地到附近偏僻處，交代楊姓（49歲）同夥說「這支槍有開過2槍，警察在後面追，趕快幫我拿去藏」，隨後再和其他人跑到新北某汽車旅館休息。警方隔天下午上門，分別在旅館外、頂樓機電室逮捕黃及相關共犯。

檢方訊時，黃男坦承開槍，表示不滿邱頻頻討債才下手，毛男也說有拿甩棍痛毆邱，楊男也在警方陪同下到龜山一處偏僻草叢取出丟棄的手槍，經比對與現場遺留彈殼吻合。檢方偵結依殺人未遂、槍砲等罪嫌，起訴黃等一共5人。 

檢方依殺人未遂等罪嫌起訴黃等5人。記者曾健祐／攝影
檢方依殺人未遂等罪嫌起訴黃等5人。記者曾健祐／攝影

新北 殺人

延伸閱讀

擁保時捷豪宅遭覬覦 被害人被綁關鐵籠主嫌重判8年

惡煞闖宜蘭五結民宿 開槍擄4人丟包山區

金錢糾紛民宿內開槍砸場擄人 警逮8嫌

防新北跨境垃圾 桃園八德龜山4里10月起試辦專用垃圾袋

相關新聞

打疫苗盜刷健保卡獲利6000萬 嘉義某診所醫師訊後聲押

黃姓醫師經營的診所日前被檢舉，長期利用民眾到診所注射疫苗機會、盜刷健保卡，嘉義地檢署檢察官昨指揮市調站，會同健保署到黃的...

華山分屍凶手有教化可能？ 死者家屬：他腦袋只有自己

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員，勒斃分屍裝7袋棄置荒野，還割下乳頭、陰道當標本，一審依強制性交故意殺人、遺棄屍體等罪判死刑...

雄警破大麻農場 近4公斤成品嫌竟辯「自用」

台南呂姓兄弟檔租下台南東區一間透天厝，去年7月疫情期間在家種植大麻，從最初的30顆種子，1年多來發展成頗具規模的大麻農場...

男疑毒駕蛇行嚇壞民眾報警 後車廂還真藏槍毒

45歲黃姓男子，8月3日在北市士林區承德路4段一段開車蛇行，警方接獲民眾報案檢舉，到場發現黃男違規停車在紅線，上前盤查發...

網路簽賭千萬糾紛鬧出人命 檢今晚依殺人罪聲押3嫌

台中市康姓男子疑經營網路簽賭，與張姓男子等3人有千萬的財務糾紛，張等3人昨天先約康到北屯區某汽車旅館談判，期間以鋁棒將康...

租屋樓中樓竟藏密室兵工廠 留狗洞進出警搜出大批槍毒

30歲李姓男子在新北市淡水區租屋樓中樓，屋內設置隱蔽密室，還用木板、雜物封死，只留下如狗洞一樣大小的入口，作為改槍小型工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。