上門要錢差點小命不保 欠債不還囂張嗆聲亮槍亂射

桃園黃姓男子欠錢不還，邱姓債主上門催討時他還囂張亮槍，嗆聲說「敢再來找我試看看」，並朝邱頭部開槍所幸被閃過，同夥則拿甩棍、徒手圍毆邱，事發後黃躲到新北旅館仍落網。檢方認為，黃朝邱開槍所幸角度偏移，才未釀巨禍，偵結依殺人未遂等罪嫌起訴黃等一共5人。

檢警調查，邱姓債主多次向黃男（41歲）催討未果，今年4月14日下午4點多到黃龜山住處理論，剛好黃和毛姓（27歲）、李姓（34歲）及黃姓（34歲）在場聊天，雙方一見面就發生口角。

黃男還掏出身上手槍揮舞、辱罵三字經，並恫嚇「你再敢來找我試看看」，還試圖對空鳴槍彈卡彈，但黃仍不罷休撿起掉落地上的子彈，裝填後拉滑套朝邱頭部射擊，但因準心偏離未得逞，毛也則拿甩棍朝邱的頭痛毆。

一旁的李姓、黃姓友人見邱男試圖反抗，合力將他雙手架著固定，一群人猛毆他肚子、身體，黃還用槍托重擊邱的頭、後腦，邱最後趁隙逃回車上加速逃離。

事後黃擔心槍砲犯行曝光，轉移陣地到附近偏僻處，交代楊姓（49歲）同夥說「這支槍有開過2槍，警察在後面追，趕快幫我拿去藏」，隨後再和其他人跑到新北某汽車旅館休息。警方隔天下午上門，分別在旅館外、頂樓機電室逮捕黃及相關共犯。