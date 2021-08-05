上門要錢差點小命不保 欠債不還囂張嗆聲亮槍亂射
桃園黃姓男子欠錢不還，邱姓債主上門催討時他還囂張亮槍，嗆聲說「敢再來找我試看看」，並朝邱頭部開槍所幸被閃過，同夥則拿甩棍、徒手圍毆邱，事發後黃躲到新北旅館仍落網。檢方認為，黃朝邱開槍所幸角度偏移，才未釀巨禍，偵結依殺人未遂等罪嫌起訴黃等一共5人。
檢警調查，邱姓債主多次向黃男（41歲）催討未果，今年4月14日下午4點多到黃龜山住處理論，剛好黃和毛姓（27歲）、李姓（34歲）及黃姓（34歲）在場聊天，雙方一見面就發生口角。
黃男還掏出身上手槍揮舞、辱罵三字經，並恫嚇「你再敢來找我試看看」，還試圖對空鳴槍彈卡彈，但黃仍不罷休撿起掉落地上的子彈，裝填後拉滑套朝邱頭部射擊，但因準心偏離未得逞，毛也則拿甩棍朝邱的頭痛毆。
一旁的李姓、黃姓友人見邱男試圖反抗，合力將他雙手架著固定，一群人猛毆他肚子、身體，黃還用槍托重擊邱的頭、後腦，邱最後趁隙逃回車上加速逃離。
事後黃擔心槍砲犯行曝光，轉移陣地到附近偏僻處，交代楊姓（49歲）同夥說「這支槍有開過2槍，警察在後面追，趕快幫我拿去藏」，隨後再和其他人跑到新北某汽車旅館休息。警方隔天下午上門，分別在旅館外、頂樓機電室逮捕黃及相關共犯。
檢方訊時，黃男坦承開槍，表示不滿邱頻頻討債才下手，毛男也說有拿甩棍痛毆邱，楊男也在警方陪同下到龜山一處偏僻草叢取出丟棄的手槍，經比對與現場遺留彈殼吻合。檢方偵結依殺人未遂、槍砲等罪嫌，起訴黃等一共5人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言