快訊

大雨狂炸！ 高雄六龜等五區下午停止上班上課

學生搶課開價9萬...高教利益化、名師光環讓選課文化淪為生意

雄警破大麻農場 近4公斤成品嫌竟辯「自用」

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

台南呂姓兄弟檔租下台南東區一間透天厝，去年7月疫情期間在家種植大麻，從最初的30顆種子，1年多來發展成頗具規模的大麻農場，高雄市刑大昨查獲時，屋內清查出135棵活株，乾燥大麻葉、大麻花成品約3923公克，還有約5000餘顆種子，呂嫌等人供稱是要「自用」，但數量龐大自用說法令人存疑，不排除出售牟利，正積極擴大偵辦中。

據了解，50歲的呂男曾與友人合夥經營酒吧，去年呂男從英國籍友人處取得大麻種子後，認為大麻取得不易，於是拉上47歲的呂姓胞弟，在台南市東區的透天租屋處展開大麻農場事業。

警方近期接獲情資，與台南市警方合組專案小組，昨下午持搜索票到呂男東區租屋處搜索，當場破獲兄弟倆經營的大麻農場；屋內起獲135棵活株、還有已乾燥的成品約3923公克，其中價值最高的種子就將有5000餘顆，成品加上種子市值粗估至少約800萬元，當場還逮獲呂男的鄭姓友人。

據悉，呂嫌自稱種子則是英國籍友人「無償」從國外郵寄來台，後來添購植物生長燈、通風設備等工具後，靠著上網看影片自學的種植技術，慢慢從30顆種子，經培育、開花、取籽，發展出大量活株、成品的農場規模，如以當時30顆種子計算，被查扣約5000餘顆種子，已是當時取得數將近200倍多。

呂嫌等人供稱，因為平常就有抽大麻的習慣，想說取得不易不如自己種植「自用」，但辦案人員懷疑查扣數量龐大，若自用至少可抽上數年，自用說法令人存疑，不排除計畫對外出售牟利。

據悉，呂租下這間透天厝長達10多年，與房東有互信基礎，農場遭破獲時房東才驚覺原來出租的透天厝，已成小具規模的大麻栽種場。警方詢問後，鄭嫌已先請回，呂嫌兄弟檔則將依毒品危害防制條例，移送地檢署偵辦。

呂嫌自稱是網路自學栽種技術，取得大麻種子後自己栽培，部分活株已可採收乾燥。記者張議晨／攝影
呂嫌自稱是網路自學栽種技術，取得大麻種子後自己栽培，部分活株已可採收乾燥。記者張議晨／攝影
警方在呂嫌租屋處查扣大麻活株外，還有3923公克的乾燥成品。記者張議晨／攝影
警方在呂嫌租屋處查扣大麻活株外，還有3923公克的乾燥成品。記者張議晨／攝影
呂嫌自稱是網路自學栽種技術，取得大麻種子後自己栽培，部分活株已可採收乾燥，全案詢問後將依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。圖／讀者提供
呂嫌自稱是網路自學栽種技術，取得大麻種子後自己栽培，部分活株已可採收乾燥，全案詢問後將依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。圖／讀者提供
警方在呂嫌租屋處查扣135棵大麻活株，其中部分已接近成熟可取籽、採收。記者張議晨／攝影
警方在呂嫌租屋處查扣135棵大麻活株，其中部分已接近成熟可取籽、採收。記者張議晨／攝影
呂嫌自稱是網路自學栽種技術，取得大麻種子後自己栽培，部分活株已可採收乾燥。圖／讀者提供
呂嫌自稱是網路自學栽種技術，取得大麻種子後自己栽培，部分活株已可採收乾燥。圖／讀者提供
呂嫌自稱是網路自學栽種技術，取得大麻種子後自己栽培，部分活株已可採收乾燥。記者張議晨／攝影
呂嫌自稱是網路自學栽種技術，取得大麻種子後自己栽培，部分活株已可採收乾燥。記者張議晨／攝影

大麻 透天 東區

延伸閱讀

不是東區！ 台南年收百萬高薪族最愛買這區

桃園男貪5000元幫運2.7公斤大麻 落網求減刑仍遭判7年

台南警擴大臨檢 汽車旅館查獲女子持有海洛因、大麻

布魯克林地區檢察官 撤銷50年超過3500起大麻相關指控

相關新聞

打疫苗盜刷健保卡獲利6000萬 嘉義某診所醫師訊後聲押

黃姓醫師經營的診所日前被檢舉，長期利用民眾到診所注射疫苗機會、盜刷健保卡，嘉義地檢署檢察官昨指揮市調站，會同健保署到黃的...

華山分屍凶手有教化可能？ 死者家屬：他腦袋只有自己

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員，勒斃分屍裝7袋棄置荒野，還割下乳頭、陰道當標本，一審依強制性交故意殺人、遺棄屍體等罪判死刑...

雄警破大麻農場 近4公斤成品嫌竟辯「自用」

台南呂姓兄弟檔租下台南東區一間透天厝，去年7月疫情期間在家種植大麻，從最初的30顆種子，1年多來發展成頗具規模的大麻農場...

男疑毒駕蛇行嚇壞民眾報警 後車廂還真藏槍毒

45歲黃姓男子，8月3日在北市士林區承德路4段一段開車蛇行，警方接獲民眾報案檢舉，到場發現黃男違規停車在紅線，上前盤查發...

網路簽賭千萬糾紛鬧出人命 檢今晚依殺人罪聲押3嫌

台中市康姓男子疑經營網路簽賭，與張姓男子等3人有千萬的財務糾紛，張等3人昨天先約康到北屯區某汽車旅館談判，期間以鋁棒將康...

租屋樓中樓竟藏密室兵工廠 留狗洞進出警搜出大批槍毒

30歲李姓男子在新北市淡水區租屋樓中樓，屋內設置隱蔽密室，還用木板、雜物封死，只留下如狗洞一樣大小的入口，作為改槍小型工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。