雄警破大麻農場 近4公斤成品嫌竟辯「自用」
台南呂姓兄弟檔租下台南東區一間透天厝，去年7月疫情期間在家種植大麻，從最初的30顆種子，1年多來發展成頗具規模的大麻農場，高雄市刑大昨查獲時，屋內清查出135棵活株，乾燥大麻葉、大麻花成品約3923公克，還有約5000餘顆種子，呂嫌等人供稱是要「自用」，但數量龐大自用說法令人存疑，不排除出售牟利，正積極擴大偵辦中。
據了解，50歲的呂男曾與友人合夥經營酒吧，去年呂男從英國籍友人處取得大麻種子後，認為大麻取得不易，於是拉上47歲的呂姓胞弟，在台南市東區的透天租屋處展開大麻農場事業。
警方近期接獲情資，與台南市警方合組專案小組，昨下午持搜索票到呂男東區租屋處搜索，當場破獲兄弟倆經營的大麻農場；屋內起獲135棵活株、還有已乾燥的成品約3923公克，其中價值最高的種子就將有5000餘顆，成品加上種子市值粗估至少約800萬元，當場還逮獲呂男的鄭姓友人。
據悉，呂嫌自稱種子則是英國籍友人「無償」從國外郵寄來台，後來添購植物生長燈、通風設備等工具後，靠著上網看影片自學的種植技術，慢慢從30顆種子，經培育、開花、取籽，發展出大量活株、成品的農場規模，如以當時30顆種子計算，被查扣約5000餘顆種子，已是當時取得數將近200倍多。
呂嫌等人供稱，因為平常就有抽大麻的習慣，想說取得不易不如自己種植「自用」，但辦案人員懷疑查扣數量龐大，若自用至少可抽上數年，自用說法令人存疑，不排除計畫對外出售牟利。
據悉，呂租下這間透天厝長達10多年，與房東有互信基礎，農場遭破獲時房東才驚覺原來出租的透天厝，已成小具規模的大麻栽種場。警方詢問後，鄭嫌已先請回，呂嫌兄弟檔則將依毒品危害防制條例，移送地檢署偵辦。
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