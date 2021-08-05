男疑毒駕蛇行嚇壞民眾報警 後車廂還真藏槍毒

45歲黃姓男子，8月3日在北市士林區承德路4段一段開車蛇行，警方接獲民眾報案檢舉，到場發現黃男違規停車在紅線，上前盤查發現黃男眼神閃爍且精神恍惚，懷疑黃男疑似毒駕，依照警察職權行使法盤查，查出貝瑞塔手槍1把、7枚子彈、安非他命和愷他命等毒品，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送法辦。

士林分局後港派出所指出，8月3日15時接獲民眾報案，有車輛從承德路4段一帶沿路蛇行，已經嚇到很多人，赴現場查看發現黃男違規停車，直接上前盤查，過程中，員警發現黃男眼神閃爍且精神恍惚，立即依警察職權行使法，要求黃嫌下車受檢並出示相關證件。

警方搜索黃男車內，在後車廂內查獲貝瑞塔手槍1把、子彈7發、安非他命2包(總毛重6.06公克)、愷他命1包(毛重1.43公克)、吸食器1組、行動電話1支及筆記型電腦2台等。黃男對於毒品、槍枝來源避重就輕，辯稱車子借給別人開，不知為何遭放入違禁物品。