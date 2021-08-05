擁保時捷豪宅遭覬覦 被害人被綁關鐵籠主嫌重判8年

新竹縣民呂男經陳姓友人介紹投資扭蛋機失利，見陳男擁有保時捷、台中市七期豪宅，去年與4名同夥綁走陳男，勒贖500萬，取款時被埋伏員警救出被害人，檢察官依擄人勒贖罪起訴呂男等5人，一、二審認4名同夥誤信呂所述陳欠呂債務，協助呂催討債務，僅構成妨害自由罪，遂依擄人勒贖罪將呂男重判8年，4名同夥依妨害自由罪判處1年10月至1年6月不等徒刑。可上訴三審。

一、二審合議庭以呂男籌畫本案，含擄人前的事先勘查、探知被害人所在行蹤資料、謀劃地點，均由呂男全程掌控而居於主要籌劃指揮地位；所為手段使被害人陳男陷於極度恐慌，另4名同夥則與被害人陳男素不相識，僅因聽信呂男所述催討債務言詞，且貪圖呂承諾給予催討債務成功後的報酬，即參加犯案，在本案屬聽從他人指揮行事角色。

法官審酌，呂等對被害人陳男施用載往山區關鐵籠、拷手銬、以繩索綁住雙手、矇眼、毆打恫嚇等手段，對被害人身心自由侵害程度甚鉅，無視法治國家規範，嚴重破壞社會整體治安秩序，但事後尚未取得款項，與被害人達成和解，遂依擄人勒贖罪將呂男判刑8年，4名同夥依妨害自由罪判輕刑。其中阿承犯案時甫滿18歲，犯後深具悔意，獲被害人原諒，獲宣告緩刑4年，接受3場法治教育。

檢審查出，呂男（28歲）因投資失利，見陳男獲利甚豐，與魏男（27歲）謀議綁架陳男，呂負責掌握陳的行蹤，魏負責邀約游男（23歲）、少年阿承（19歲）、范男（32歲）等人參與，若能取得贖金500萬，魏及呂可各分得250萬元。

去年6月16日下午，呂告知魏當日陳的行蹤及所駕車車牌號碼，魏邀同夥從新竹南下台中，前往中市崇德路家樂福賣場地下停車場埋伏，待陳男前往開車時，少年阿承持模擬槍恫嚇陳，由魏等人將陳強押上車，再以口罩蒙眼、雙手上手銬，載到新竹縣北埔鄉山區宮廟，將陳關進鐵籠內。

呂男稱「你賺很多錢，保時捷也沒有貸款」、「至少賺1000萬，我們要分500萬」，同夥魏男毆打陳的右臉，並要陳支付500萬，被害人表示沒有那麼多錢，要求打電話向顏姓友人調錢。

同月17日凌晨，呂男等人強押陳男至新竹市麗池公園停車場，由陳聯絡友人顏男籌款後，再押陳至紫晶彩繪摩鐵，將陳銬在八爪椅上。此時，顏男打手機給陳，向魏等人表示500萬已經準備好了。

17日上午，呂駕車載陳男南下台中，於南返途中，顏打手機給陳，表示中午在泰安休息站付贖金，呂駕車抵達後，被埋伏員警逮獲，並救出陳男，警方循線逮獲其餘同夥。檢察官依擄人勒贖罪起訴呂等5人。