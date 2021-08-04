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租屋樓中樓竟藏密室兵工廠 留狗洞進出警搜出大批槍毒

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

樓中樓租屋處藏有密室兵工廠。記者蕭雅娟／翻攝
樓中樓租屋處藏有密室兵工廠。記者蕭雅娟／翻攝

30歲李姓男子在新北市淡水區租屋樓中樓，屋內設置隱蔽密室，還用木板、雜物封死，只留下如狗洞一樣大小的入口，作為改槍小型工廠。警方今年4月8日攻堅破獲兵工廠，當場逮捕李男、蔡男及在場聚會不知情7人，全案依照槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

起訴指出，有粗工背景的李男，夥同蔡男在樓中樓租屋處設置密室，作為改槍工廠，李男涉嫌從模型槍店購買瓦爾特、克拉克、貝瑞塔手槍、散彈槍等5把仿造手槍，及2百多顆各式子彈等零組件。李男涉嫌夥同蔡男在密室利用固定台、水平儀、砂輪機、研磨機、鑽孔機及工具箱等一批製造工具，貫通5把槍枝槍管，製成具殺傷力的槍枝。

警方今年4月8號派出大批警力攻堅，甚至還有除暴特勤隊荷槍實彈破獲兵工廠，當場逮捕李、蔡，還有不知情的彭等7人，現場除了大批槍彈，還查獲安非他命3包、毒品咖啡包171包，吸食器及磅秤等物。

主嫌李男坦承犯行，共犯蔡男也認罪，蔡供稱，受僱於李男，負責清潔打掃，也會在密室內協助遞送製造工具給李男，警方到場時，有從密室中拿出槍彈交給警方。

刑事局鑑定報告指出，5把槍枝都具有殺傷力，201顆非制式子彈均有殺傷力。另，李男的手機中對話紀錄顯示，曾與人討論販賣槍枝等。檢方認定，李、蔡共犯未經許可製造非制式手槍罪嫌，依法起訴。

李男、蔡男在租屋處設置密室，只留下如狗洞般的出入口。記者蕭雅娟／翻攝
李男、蔡男在租屋處設置密室，只留下如狗洞般的出入口。記者蕭雅娟／翻攝

警政署今年首波肅槍專案，破獲淡水樓中樓隱蔽密室的兵工廠。圖／本報資料照片
警政署今年首波肅槍專案，破獲淡水樓中樓隱蔽密室的兵工廠。圖／本報資料照片

槍枝 毒品

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