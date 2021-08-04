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毒販執迷不悟再被查獲涉販毒竟拒捕 台南2警負傷逮人

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

李姓男子涉嫌販毒，7月20日被警方查獲販售毒品咖啡包，昨晚又重操舊業，被警方查獲，李拒捕，和台南市歸仁警分局員警發生拉扯，造成2名員警受傷。警詢後今天依毒品、妨害公務罪嫌法辦。

歸仁分局媽廟所員警，7月20日上午9點循線在台南市新市區永福街，發現販賣毒品33歲李姓男子，當場查獲毒品咖啡包21包（112公克），當天以毒品危害防制條例販賣二級毒品罪，隨案移送台南地檢署調查。

警方緝毒案小組人員，發現李重操舊業，仍然有販賣毒品行為，昨晚11點多在永康區民族路埋伏，員警見李開車現身，李自恃身材魁梧拉扯拒捕，造成龍崎所長蔡易勳、偵查隊小隊長王志豪2人手部擦、挫傷，全案依毒品危害防制條例、刑法妨害公務罪嫌等移送台南地檢署偵辦。

歸仁警分局長洪頂力說，毒品危害國人身心甚鉅，應拒絕毒品於千里之外，毒品咖啡包內容成份混雜，施用後極可能引起身體巨大不良反應，而製造、販賣、運輸第四級毒品至少將面臨5年以上有期徒刑，如檢驗出毒品成份含第3級甚至第2級，期刑將提高至7年、10年以上。

李姓男子涉嫌販毒，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
李姓男子涉嫌販毒，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 妨害公務

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