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高雄連日大雨 男子修水管疑失足沖刷至美濃湖身亡
高雄連日大雨，美濃區梁姓男子2日上山修水管，但疑因失足滑落摔下，結果被大雨沖刷至美濃湖，消防人員今天下午在美濃湖畔發現遺體，初判為意外死亡，後續報請司法相驗。
高雄市消防局今天下午指出，2日晚間10時多接獲60歲梁男家屬報案，指他外出後失蹤未歸。警消2天內共出動22車41人配合家屬及員警協尋，並在今天下午2時46分於美濃湖溪岸發現一具浮屍，已明顯死亡，家屬與員警也到場確認身分是失蹤的梁男。
旗山警分局指出，由於高雄近日接連下起豪大雨，導致梁男家中水管被大雨沖斷，他為修水管獨自開車上山失蹤，家屬跟著上山找尋卻只看到他的遺留衣物跟車輛，因此報警協尋。
警方初判，梁男疑因天雨路滑失足摔落，接著又被大雨沖刷至美濃湖中，目前家屬已報請橋頭地檢署檢察官會同法醫相驗遺體，釐清確切死因。
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