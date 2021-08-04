快訊

中國良心企業家為何遭重判？「孫大午案」震驚各界

幻象戰機迎選手榮歸花數百萬 省錢市長柯文哲這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頻出入引鄰注意 蘆洲警上門驚見十坪套房偷藏8把長短槍

聯合報 / 記者翁唯真／新北即時報導

19歲的楊男於昨天凌晨2時許夥同兩名未成年男子，將大量不明來源的槍械轉送到新北市蘆洲區永平街一處出租套房，民眾驚覺有異，通報警方，警方派員前往盤查，在出租套房內破獲大量軍火，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例依將三人移送新北地檢偵辦。

警方日前接獲線報，指出警分局鄰近的永平街上有一間套房，最近出入複雜，常有陌生男子進入。警方昨天凌晨2時前往查看，發現三名可疑男子，行蹤可疑。警方眼尖發現三人搬運物品中竟有防彈衣，懷疑三人在搬運違禁品便上前詢問。

楊男面對警方詢問支吾其詞，先是供稱在躲債，又改口是被路邊臨檢員警追緝，逃到套房想躲藏。蘆洲警方不相信，經同意搜索，警方入內搜查，驚見不到10坪的小套房無人居住，卻藏有多把槍枝，盤點後查扣制式霰彈長槍2支、改造手槍6支、模擬槍1支、手槍彈匣11個、子彈共246顆、防彈衣、擦槍工具、手機等證物，並帶回以楊男為首的三人。

楊男坦承犯行，但供稱槍枝是過世友人寄放的，警方不採信其說詞，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例將楊男移送新北地檢署，檢方訊問後聲押獲准；另兩名未成年同夥則由少年法庭裁定無保請回。

警方查扣的大量槍械彈藥。記者翁唯真／攝影
警方查扣的大量槍械彈藥。記者翁唯真／攝影
制式霰彈長槍。記者翁唯真／攝影
制式霰彈長槍。記者翁唯真／攝影

未成年 槍枝

延伸閱讀

宜蘭警攔車遭槍擊 基層：分局要求穿防彈衣卻不帶槍？

蘆洲中央路市場有攤商染疫 新北籲民眾快篩

相關新聞

租屋樓中樓竟藏密室兵工廠 留狗洞進出警搜出大批槍毒

30歲李姓男子在新北市淡水區租屋樓中樓，屋內設置隱蔽密室，還用木板、雜物封死，只留下如狗洞一樣大小的入口，作為改槍小型工...

財務糾紛殺人棄屍汽車旅館 3嫌今依殺人罪移送法辦

台中市27歲康姓男子昨疑因財務糾紛被人施暴，晚間被載往太平區一家汽車旅館，載他前往的張姓等三名男子隨即離開，汽車旅館服務...

毒販執迷不悟再被查獲涉販毒竟拒捕 台南2警負傷逮人

李姓男子涉嫌販毒，7月20日被警方查獲販售毒品咖啡包，昨晚又重操舊業，被警方查獲，李拒捕，和台南市歸仁警分局員警發生拉扯...

高雄連日大雨 男子修水管疑失足沖刷至美濃湖身亡

高雄連日大雨，美濃區梁姓男子2日上山修水管，但疑因失足滑落摔下，結果被大雨沖刷至美濃湖，消防人員今天下午在美濃湖畔發現遺...

頻出入引鄰注意 蘆洲警上門驚見十坪套房偷藏8把長短槍

19歲的楊男於昨天凌晨2時許夥同兩名未成年男子，將大量不明來源的槍械轉送到新北市蘆洲區永平街一處出租套房，民眾驚覺有異，...

台南市刑大偵破夜市攤商販毒案 上下游9人全落網

34歲李姓男藥頭涉嫌販賣毒品安非他命和毒品咖啡包，被台南市刑警大隊偵六隊查獲，員警抽絲剝繭，釐清上下游關係。李等9人都向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。