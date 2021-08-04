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頻出入引鄰注意 蘆洲警上門驚見十坪套房偷藏8把長短槍
19歲的楊男於昨天凌晨2時許夥同兩名未成年男子，將大量不明來源的槍械轉送到新北市蘆洲區永平街一處出租套房，民眾驚覺有異，通報警方，警方派員前往盤查，在出租套房內破獲大量軍火，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例依將三人移送新北地檢偵辦。
警方日前接獲線報，指出警分局鄰近的永平街上有一間套房，最近出入複雜，常有陌生男子進入。警方昨天凌晨2時前往查看，發現三名可疑男子，行蹤可疑。警方眼尖發現三人搬運物品中竟有防彈衣，懷疑三人在搬運違禁品便上前詢問。
楊男面對警方詢問支吾其詞，先是供稱在躲債，又改口是被路邊臨檢員警追緝，逃到套房想躲藏。蘆洲警方不相信，經同意搜索，警方入內搜查，驚見不到10坪的小套房無人居住，卻藏有多把槍枝，盤點後查扣制式霰彈長槍2支、改造手槍6支、模擬槍1支、手槍彈匣11個、子彈共246顆、防彈衣、擦槍工具、手機等證物，並帶回以楊男為首的三人。
楊男坦承犯行，但供稱槍枝是過世友人寄放的，警方不採信其說詞，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例將楊男移送新北地檢署，檢方訊問後聲押獲准；另兩名未成年同夥則由少年法庭裁定無保請回。
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