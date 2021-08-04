台南市刑大偵破夜市攤商販毒案 上下游9人全落網

34歲李姓男藥頭涉嫌販賣毒品安非他命和毒品咖啡包，被台南市刑警大隊偵六隊查獲，員警抽絲剝繭，釐清上下游關係。李等9人都向檢察官坦承涉案，檢察官認為他們都承認，沒有串證的虞慮，偵訊問後都請回。

在夜市擺攤的34歲李姓男子因缺錢花用，涉嫌利用通訊軟體聯絡販毒，下游31歲羅姓男子為躲避警方追查，還租用計程車掩護運毒。警方在李轎車上查獲1779公克安非他及毒品咖啡包285包，警詢後將李、羅等9人依毒品罪嫌法辦，檢方全都請回。

台南市刑大查出李姓男主嫌涉嫌販毒給羅姓男子，羅再販毒給42歲張姓男子，張再賣給47歲李姓男子。李姓主嫌等4名藥頭再分別販賣毒品給32歲詹姓、43歲張姓、45歲李姓、35歲林姓和趙姓男子。