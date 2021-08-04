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中市20時至24時犯罪率最高 保大9網警力鷹眼逮人

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

全國疫情警戒降為二級，台中市警察局6千餘警力恢復正常勤務，並以大數據分析轄區犯罪率熱時、熱點、熱地，其中，以晚間20時至24時查獲犯罪率最高，保大在熱時編排9網、近30名警力線上巡邏，要以霹靂特警鷹眼逮捕犯嫌。

台中市警察局保安警察大隊副大隊長吳雙福表示，之前三級警戒以防疫為重，保大警力協助相關單位取締未戴口罩、稽查禁止營業場所，上月27日降為二級警戒，保大線上攔查勤務恢復，守護市民安危。

吳雙福進一步指出，保安警察大隊勤務單純，以線上巡邏為主力，線上巡網警力24小時不間斷，根據市警局大數據分析，以晚間20時至24時破獲犯罪率最高，該熱時時段保大投入6至9警網，將近30名警力線上查緝嫌疑人、車，甚至支援轄區分局快打部隊，快速打擊犯罪。

根據市警局統計，去年保安警察大隊3個外勤中隊「線上立即破獲」績效亮眼，共計1805件、1974人(包含通緝犯48人、詐騙車手案15人、竊盜案、毒品案1907人、槍砲案3件等)。

吳雙福強調，「只要敢在台中市犯案，我們就會抓到你」，蠢蠢欲動的歹徒、宵小、詐欺車手，不要因為新冠肺炎疫情尚在警戒中，就以為警方會鬆懈。

全國疫情警戒降為二級，台中市警察局6千餘警力恢復正常勤務，保大警力在熱時編排9網、近30名警力線上巡邏，要以霹靂特警鷹眼逮捕犯嫌。圖／台中市警察局提供
全國疫情警戒降為二級，台中市警察局6千餘警力恢復正常勤務，保大警力在熱時編排9網、近30名警力線上巡邏，要以霹靂特警鷹眼逮捕犯嫌。圖／台中市警察局提供
全國疫情警戒降為二級，台中市警察局6千餘警力恢復正常勤務，保大副大隊長吳雙福(圖者)指出，保大警力在熱時編排9網、近30名警力線上巡邏，要以霹靂特警鷹眼逮捕犯嫌。圖／台中市警察局提供
全國疫情警戒降為二級，台中市警察局6千餘警力恢復正常勤務，保大副大隊長吳雙福(圖者)指出，保大警力在熱時編排9網、近30名警力線上巡邏，要以霹靂特警鷹眼逮捕犯嫌。圖／台中市警察局提供
全國疫情警戒降為二級，台中市警察局6千餘警力恢復正常勤務，保大警力在熱時編排9網、近30名警力線上巡邏，要以霹靂特警鷹眼逮捕犯嫌。圖／台中市警察局提供
全國疫情警戒降為二級，台中市警察局6千餘警力恢復正常勤務，保大警力在熱時編排9網、近30名警力線上巡邏，要以霹靂特警鷹眼逮捕犯嫌。圖／台中市警察局提供

警察 台中市 疫情

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