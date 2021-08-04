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控警凌虐、拘留室施暴 吸毒男起床氣亂攀咬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓男子疑吸毒導致精神恍惚，睡夢中經員警上門搜索逮捕，就失控抓狂拳打腳踢，又數度自摔撞到自己滿身傷，事後卻控訴6名員警朝他施虐、痛毆，提告凌虐人犯、重傷害罪嫌；檢方勘驗密錄器並未發現員警施暴，反而是陳譙粗話、3度自摔，認定警方罪嫌不足不起訴。

陳男控訴，今年2月25日晚上10點多在住家睡覺時，桃園分局大樹派出所陳姓、羅姓、簡姓、張姓、王姓及徐姓等6名員警上門盤查搜索，自己睡夢中被叫醒心情不佳，就遭員警毆打帶回派出所凌虐，甚至在拘留室慘遭重摔。

陳還說，遭警方施暴後自己頭部、眼匡受傷，肋骨、肱骨也有多處骨折，送醫後一度經醫院發布病危通知，因此對6名員警提告重傷害、凌虐人犯等罪嫌。

檢方勘驗員警密錄器畫面，發現當晚員警進入陳男房間時，陳的眼神渙散、桌上擺有毒品粉末，顯見他當時用毒影響精神狀況，且陳一起身就重心不穩向後摔倒，和警方談話時又拿塑膠罐往自己頭部砸，經員警上前制止他還辱罵三字經，並出拳腳攻擊員警，最後又向前摔一次。

另外，根據派出所拘留室監視器畫面，陳男在隔日凌晨2點多又向前自摔，當時身邊並無旁人，並沒有員警毆打、重摔一事。

桃園分局內部調查也指出，陳男在家自摔2次，在大樹所拘留室自摔1次，且被查獲時已精神狀況不佳，無法自行站立，行走過程跌跌撞撞，且根據密錄器畫面僅看到陳毆打員警遭壓制，但在查獲、押解並未發現員警毆打陳。

且陳遭逮後不斷說身體不舒服，警方也通知救護車到場送醫做斷層檢查，經醫師評估無大礙後才送回派出所做筆錄。檢方認為，有關陳男控訴部分，都僅有他單一指述，無其他客觀證據補強，認為6名員警嫌疑不足不起訴。

桃園分局。記者曾健祐／攝影
桃園分局。記者曾健祐／攝影

桃園 監視器 毒品

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