影／夜市攤販兼賣毒品 同夥還租計程車運毒被查獲

在夜市擺攤的34歲李姓男子因缺錢花用，涉嫌利用通訊軟體聯絡販毒，下游31歲羅姓男子為躲避警方追查，還租用計程車掩護運毒，警方李轎車上查獲1779公克安非他及毒品咖啡包285包，警詢後將李、羅等9人依毒品罪嫌法辦。

台南市刑大隊偵六隊接獲線報，李姓男子平日在台南地區夜市擺攤販售嬰兒用品，還透過網路通訊軟體聯繫於社區進行販毒以牟取暴利，偵六隊和刑大四隊組成專案小組展開追查，本月1日晚間先在南區新興路查獲主嫌李姓男子到案，2日上午在東區逮捕羅姓和張姓男子8人。

警方在李轎車內查扣得第二級毒品安非他命57包（1779.09公克）、毒品咖啡包285包（1432.5公克）、大麻2包（103.28公克）、電子磅秤2個、行動電話2支、贓款54萬7千000元。警方查出，李的下游成員羅姓男子，約每周租用計程車做為掩護開車外送運毒，逃避追緝。

李姓主嫌坦承販毒約3年，羅等人到案後也坦承涉案，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢察署偵辦，檢方訊問後9人都請回。