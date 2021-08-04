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影／夜市攤販兼賣毒品 同夥還租計程車運毒被查獲

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

在夜市擺攤的34歲李姓男子因缺錢花用，涉嫌利用通訊軟體聯絡販毒，下游31歲羅姓男子為躲避警方追查，還租用計程車掩護運毒，警方李轎車上查獲1779公克安非他及毒品咖啡包285包，警詢後將李、羅等9人依毒品罪嫌法辦。

台南市刑大隊偵六隊接獲線報，李姓男子平日在台南地區夜市擺攤販售嬰兒用品，還透過網路通訊軟體聯繫於社區進行販毒以牟取暴利，偵六隊和刑大四隊組成專案小組展開追查，本月1日晚間先在南區新興路查獲主嫌李姓男子到案，2日上午在東區逮捕羅姓和張姓男子8人。

警方在李轎車內查扣得第二級毒品安非他命57包（1779.09公克）、毒品咖啡包285包（1432.5公克）、大麻2包（103.28公克）、電子磅秤2個、行動電話2支、贓款54萬7千000元。警方查出，李的下游成員羅姓男子，約每周租用計程車做為掩護開車外送運毒，逃避追緝。

李姓主嫌坦承販毒約3年，羅等人到案後也坦承涉案，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢察署偵辦，檢方訊問後9人都請回。

台南市刑警大隊長林宏昇說，毒品危害社會甚鉅，民眾勿因貪念鋌而走險，遠離毒品，以免遺憾終身。警方將持續打擊犯罪，將毒品列為查緝工作重點，提供市民健康的安居新環境。

羅姓男子租用計程車運毒，以掩人耳目仍被警方識破法辦。記者黃宣翰／翻攝
羅姓男子租用計程車運毒，以掩人耳目仍被警方識破法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市刑大偵六及偵四隊破獲李姓男子涉嫌眅毒案，查扣安非他命及大麻等大批毒品。 記者黃宣翰／翻攝
台南市刑大偵六及偵四隊破獲李姓男子涉嫌眅毒案，查扣安非他命及大麻等大批毒品。 記者黃宣翰／翻攝

毒品 販毒 計程車

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