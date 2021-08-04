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毒蟲騎機車搖搖晃晃 被線上巡邏警查獲海洛因針筒

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

48歲郭姓男子涉嫌以針筒注射海洛因後，精神恍惚騎機車未戴好口罩，昨天清晨3點多行經台南市安平建平七街，人車搖搖晃晃，巡邏員警上前攔檢，郭竟丟下機車徒步逃走，沿路丟下一個紙盒。員警自後尾追攔阻後，並查出紙盒內裝含有海洛因針筒，警詢後依毒品罪嫌法辦。線上巡邏員警破獲毒品案，今天並獲警分局頒破案茶勉勵。

台南市警分局警備隊林仁群隊長與警員楊英舉，昨天凌晨深夜3時許執行轄區巡邏勤務時，在安平區建平七街一帶發現郭姓男子騎乘機車，口罩拉到下巴，精神恍惚，林仁群察覺郭行為怪異，隨即示意停車並上前關心。

郭拒絕警方攔查，丟下機車徒步逃逸，並沿路丟棄身上所攜帶不明紙盒，員警研判紙盒內應該是裝有違禁物品，立即上前制止，郭承認盒內裝有毒品海洛因針筒2支，並坦承因為毒癮發作精神恍惚，盒內其中一支針筒才剛施打完畢而忘了戴好口罩，帶返分局檢驗針筒內成分後確認是一級毒品海洛因，全案依毒品罪嫌移送法辦。

第四分局分局長甘炎民為鼓勵有功幹部與員警，今天頒發「安平警好讚」破案茶來肯定員警線上主動出擊的表現。

郭姓男子涉嫌以針筒注射海洛因，被警方查獲法辦。圖／讀者提供
郭姓男子涉嫌以針筒注射海洛因，被警方查獲法辦。圖／讀者提供
郭姓男子涉嫌持有海洛因針筒，被警方查獲法辦。圖／讀者提供
郭姓男子涉嫌持有海洛因針筒，被警方查獲法辦。圖／讀者提供

毒品 口罩

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