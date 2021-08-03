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金錢糾紛民宿內開槍砸場擄人 警逮8嫌

中央社 / 宜蘭3日電

徐姓男子與吳姓男子昨天在民宿發生金錢糾紛，雙方發生口角，徐男氣憤離去後，夥同友人持棍棒砸毀民宿打傷6人，還朝房間開槍恫嚇並擄走4人丟包山區，警方逮捕8名犯嫌送辦。

警方昨天上午6時許接獲報案，宜蘭縣五結鄉某間民宿內有民眾發生糾紛，警方到場瞭解後為一夥人入住民宿後，邀請其他友人到場歡唱作樂，過程中，徐姓男子與吳姓男子因金錢糾紛發生言語衝突。

徐男等人不歡離去後心有不甘，竟糾眾返回民宿尋仇，不僅持棍棒砸毀民宿打傷在場6人，還有犯嫌在房間內開槍示威，並強行帶走其中4人至宜蘭一處山區棄置。

羅東警分局與警局刑警大隊立即組成專案小組全力查辦，經調閱路口及相關監視器鎖定涉案人車，在警方全力查緝下，包含徐男在內等共8名犯嫌陸續到案，並查扣涉案槍枝1把，詢後依妨害自由、傷害、毀損罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

羅東警分局呼籲，現仍處COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第2級警戒防疫期間，針對任何暴力違序情事，絕對嚴正執法，並運用優勢警力強力打擊，防止一切危害，遇有趁疫作亂，絕對嚴查究辦，決不寬貸。

民宿 羅東

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