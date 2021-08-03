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宜蘭警沒穿防彈衣遭槍擊 警政署：檢討應勤裝備規定
宜蘭縣礁溪警分局頭城分駐所警員蔡旻庭，昨天深夜攔停騎機車違規右轉的呂姓男子，遭呂開槍擊中胸口送醫救治，暫無生命危險。蔡擔服的交通稽查勤務依規不用穿防彈衣，但分局律定著防彈衣，他卻未穿上；警政署說，將檢討應勤裝備相關規定，並列為員警案例教育，加強值勤安全。
警政署表示，全力支持同仁嚴正執法，但警察工作極具危險性與不確定性，應保持高度警覺，依規攜行相關應勤裝備，以安全為第一考量，呼籲民眾配合警察執行公務。
警政署說，烏石港常有車聚情形，分駐所編排蔡執行交通稽查，並兼服守望勤務，在現場周邊機車不定點守望。
根據警政署函頒員警執勤之警力數編配及應勤裝備攜行原則，執行守望勤務授權分局長決定是否配戴槍彈、著防彈衣及戴防彈頭盔。宜蘭縣警察局回報警政署，分局長曾指示深夜執行此勤務應著防彈背心、不帶槍。
警政署說，蔡落實勤務，中彈後仍奮不顧身逮捕犯嫌，呼叫派出所員警支援，現場查獲槍彈及安非他命，精神可嘉。
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