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狠男拿石頭活活砸死越女 涉嫌性侵後殺人遭檢方聲押

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

新北市王姓男子疑和越南籍吳姓女子有感情糾紛，疑似在桃園新屋濱海持石頭活活砸死對方，上月底有釣客行經防風林驚見一具女屍才曝光。王男昨落網辯稱吳女「瞧不起她」才下手，但因她褲頭遭解開，疑曾遭性侵，檢方今以強制性交故意殺人等罪嫌，向法院聲請羈押王男。

桃園地檢指出，今依刑法226-1條強制性交故意殺人、刑法227條殺人罪嫌，及刑法222條強制性交未遂等罪嫌將王男向法院聲請羈押。其中，強制性交故意殺人，可處死刑或無期徒刑。

警方調查，死者吳女（29歲）是失聯移工，來台工作3年多，和凶嫌王男（50歲）平時是同事關係，上月底曾經一起開車到桃園濱海出遊，但之後吳就失聯王則繼續回公司上班。

直到7月31日中午有釣客路過新屋區後湖溪出海口，驚見防風林的礫灘處竟倒臥1具女屍，警方初步勘驗發現她死亡多時，且衣衫不整、褲頭有遭解開，懷疑可能遭性侵，調閱周遭監視器掌握王男涉嫌行凶。

楊梅分局昨下午到新北八里逮捕王，因夜不訊今上午繼續詢問，他僅坦承有和吳女起口角，對方冷嘲熱諷還瞧不起他，一時氣憤就隨地拿起石頭朝她砸，但是否涉及性侵部分不願坦承，詳細作案過程也避重就輕。

案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照

殺人

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