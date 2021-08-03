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桃園男貪5000元幫運2.7公斤大麻 落網求減刑仍遭判7年

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園黃姓男子貪圖5000元利益，和販毒集團勾結，從加拿大走私10包重2.7公斤的大麻入境，落網後坦承運毒但喊冤指是受人指使，辯護人也要求減刑；但法院認為，黃除有販賣K他命前科，也清楚毒品是「萬國公罪」，仍不知悔改，依運輸第二級毒品罪判他有期徒刑7年，可上訴。

檢方調查，黃男2020年9月在台北市某汽車旅館內，和身分不詳自稱「蕭竟瑞」的販毒集團男子謀議，以黃獲5000元報酬擔任在台收貨人，集團則從加拿大走私一批大麻入境，同年12月14日毒品入境桃園機場被台北關人員攔截開箱查獲，10包淨重2.7公斤。

經海關通報調查局人員偵辦，並刻意放行毒品經貨運公司送達指定地點後，黃男18日果然到場領貨，並偽簽集團指定的姓名取貨，調查人員見狀立刻上前逮捕他；審理時，黃男坦承不諱，並有相關貨運、毒品送驗資料佐證。

法院審酌，黃在偵查、審理過程自白坦承，依法予以減刑，而黃雖供稱是依照同夥「蕭竟瑞」指示運毒，但並未提供他真實姓名、資料，無法供檢調人員查獲上游，該部分難認有供出上游，該部分不予以減刑。

黃的辯護人說，黃男僅受他人指示領包裹，所獲利益僅有5000元，全程均坦承，請求依刑法59條情堪憫恕減刑。法院認為，毒品戕害國人健康，嚴重影響社會治安，所以政府立法嚴禁運輸毒品，並以高度刑罰遏止，黃犯案時已成年，過去也有賣K他命前科，仍不知悔改，不予減刑。

法院審酌，大麻有成癮性、濫用性，黃男清楚毒品是「萬國公罪」，私運入境也是非法行徑，但他仍不惜違法犯禁，且運輸毒品量非少，有多次販毒前科，依共同運輸第二級毒品，判黃有期徒刑7年。

大麻示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
大麻示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

毒品 桃園機場 大麻 走私

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