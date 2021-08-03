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訪友遇警察上門查毒 他竟將搜索票揉成團藏天花板

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園翁姓男子到朋友家作客時，意外碰上警察搜索朋友涉嫌毒品案件，他非當事人卻替友人助陣，趁員警逮捕嫌犯時，偷偷摸摸在旁抽走搜索票，還揉成團塞進天花板夾層，企圖阻礙警方辦案，最終仍被識破。法院以他漠視國家公權力，依妨害公務罪判他有期徒刑3月，可上訴。

檢警調查，翁男（31歲）和邱姓、吳姓友人有金錢往來，今年1月22日中午12點多到2人家聊天時，剛好碰上八德分局八德派出所員警持桃園地院核發的搜索票到場查緝邱、吳涉嫌的毒品案件。

翁男不滿警方突如其來搜索，見友人涉毒落網急於幫腔，先和警方整吵不成，又利用現場小套房狹窄，趁著員警不注意時，把夾在夾板上放在門邊的搜索票偷偷取下，並整張揉成紙團藏匿在天花板夾層中，企圖造成員警辦案程序困難。

員警隨即發現搜索票失蹤，且現場除2名被逮嫌疑人，僅剩下翁1人在場，他最後瞞不了才坦承摸走搜索票，一併被依妨害公務罪嫌送辦。檢方訊時，翁坦承不諱，並有在場2名友人證詞、搜索票等為證，檢方偵結依妨害公務罪嫌起訴他。

法院指出，搜索票是員警執行職務，向法院聲請所得的文書，屬於公務員職務上掌管，審酌翁在警方搜索時，僅因和員警爭吵，就妨害公務執行，漠視國家公權力，依隱匿公務員職務上掌管之文書罪判他有期徒刑3月，得易科罰金。

八德分局。記者曾健祐／攝影
八德分局。記者曾健祐／攝影

妨害公務 毒品

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