宜蘭勇警遭槍擊 徐國勇強調肅清黑槍
宜蘭縣頭城分駐所員警蔡旻庭昨深夜值勤遭槍擊，胸口中彈險些擦射心臟，緊急送醫脫離險境。內政部長徐國勇、警政署長陳家欽下午親自向家屬慰問，徐國勇感謝地說，蔡旻庭為維護治安，不顧生命身體危險，英勇行為相當敬佩。
蔡旻庭因公受傷一事，徐國勇表示，本是取締單純違規，卻遭嫌犯開槍中彈，仍奮不顧身壓制逮捕，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌非常關心，指示要給予最好的照顧。
蔡旻庭單警值勤，礁溪分局表示，因應6月13、7月4日、7月11日分別獲報危險駕車情事，加上解封人潮增多，近期便安排交通稽查勤務，可一人值勤，蔡旻庭夜間勤務未穿防彈衣，後續待釐清原因。
呂嫌非法持槍射傷員警，徐國勇強調，肅清黑槍一直都有，掃蕩黑幫、槍毒等，是警察責無旁貸的任務；警方近期嚴加取締幫派、肅槍緝毒，以及相關暴力犯罪事件，以維護社會治安。
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