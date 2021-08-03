29歲頭城警蔡旻庭胸口中槍 浴血力搏勇逮毒販

宜蘭縣頭城鎮昨日深夜發生槍擊案。頭城分駐所員警蔡旻庭23點50分在新興路、吉祥路口，進行交通稽查勤務時，發現57歲呂姓騎士違規右轉，隨即上前尾隨攔查，結果雙方爆口角、肢體拉扯，呂嫌拒捕還向蔡旻庭開槍，造成他胸口中彈，險些擦射到心臟。勇警蔡旻庭負傷仍奮力壓制逮捕，緊急送醫搶救，父母連夜從嘉義開車北上。

57歲呂姓嫌犯是警方列管的毒品人口，昨日晚間11點多騎車行經新興路時，車身搖晃又忽快忽慢，形跡相當可疑，加上右轉吉祥路違規未打方向燈，員警蔡旻庭發現後，立刻騎車尾隨。呂嫌疑似發現遭跟，先繞小路回到新興路，之後左轉吉祥路仍未打方向燈，最後遭攔查下來。

蔡旻庭發現呂嫌欲從機車前置物箱拿東西，當下制止又發生拉扯，呂嫌竟亮出手槍朝他開了一槍，造成胸口中彈。現場一陣混亂，負傷的蔡旻庭壓制奪槍後，又趕緊用無線電叫支援，附近巡邏員警3分鐘後立即趕到，將嫌犯上銬帶回。

勇警蔡旻庭隨後送往陽明交大醫院救治，他在急診時意識清楚，經過電腦斷層掃描檢查，左側氣血胸，子彈穿透打斷一根肋骨，進左肺擦射心臟，幸未傷及心臟卡在左邊腋下。醫療團隊緊急手術止血，切除2塊約3公分肺葉，並於今天凌晨4多完成手術，在外科加護病房治療，蔡旻庭意識清楚，生命徵象穩定，插管呼吸器中。