2毒男開房還大膽上網約3P 驚見警察來「連結」
郭姓、吳姓2男子相約到汽車旅館吸食毒品，一時興起，打算找男同好做「人與人連結」，上網路聊天室，散播「3P缺一」訊息，不久有人與他們聯繫，他們開門後發現應約的人，竟然是警察。
據了解，郭姓（32歲）與吳姓（37歲）2男是已相識的網友，前天下午相約到高雄市鳳山區某汽車旅館，涉嫌吸食安非他命助興，後來郭男提議找人「3P」，上網路聊天室，留下「鳳山旅館3P缺一」訊息，找男同好到摩鐵「多人連結」。
高雄市警鳳山分局五甲派出所員警網路巡邏，取締「人與人連結」違法群聚，發現聊天室裡有人明目張膽打上「鳳山旅館3P缺一」訊息，便佯裝同好，表示願意赴約，問出摩鐵地點。
員警依約前往汽車旅館，郭、吳2人應門，警方立即表示身分，指他們涉嫌在網路散布「約炮」性愛訊息，進房查緝，便在床上發現毒品吸食器，內還有安非他命殘渣，郭、吳2人承認吸毒後約人「3P」，警方立即逮捕他們，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
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