台南安平兩派出所偵破毒品案 警察局長方仰寧頒獎表揚

台南市警四分局育平派出所長王高邦（右一）、華平所長孫少迪（右二），共同破獲毒品案，獲警察局長方仰寧（左二）頒獎，分局長甘炎民（左一）感到與有榮焉。圖／台南市警四分局提供

暑假青春專案期間，台南市警四分局華平和育平派出所，共同破獲毒品海洛因，昨天獲警察局長方仰寧頒獎表揚。安平所警員陳奕儒協助6歲女童找回環島背包，榮獲警局好人好事獎，獲分局長甘炎民代轉頒發，公開表揚。

育平所所長王高邦與華平所所長施少迪，7月底針對暑期青春專案加強轄區易藏毒處所清查，在安平某汽車旅館內查獲陳姓女子涉嫌持有毒品，當場查扣一級毒品海洛因(20.25公克)、二級毒品大麻(0.7公克)、毒品施用器具注射針筒等，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

安平所警員陳奕儒5月間獲民眾拾獲女童背包，並透過背包面的簡單線索，找到了遺失背包的6歲小女孩，原來是小妹妹的爸爸為了要給小女孩一個難忘的畢業典禮，帶女童騎機車環島，卻沒想到兩人到安平遊玩時不慎將背包遺落在安平老街，陳奕儒鍥而不捨的尋找，終於通知到住新竹的女童父親到台南領回。

警察局長方仰寧表示，員警在工作上的積極表現，無論是在刑事案件或為民服務上，都非常值得鼓勵，透過到第一線派出所與基層員警為伍的機會，親自頒獎給有功人員，為他們加油打氣，他並勉勵員警，民眾在乎的小事就是警察的大事，或許類似的案件在執勤同仁眼裡微不足道，但在報案民眾的心理，卻是遇到一位視民如親、聞聲救苦的活菩薩。