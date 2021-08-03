影／毒販買砂輪機自製K盤促銷 警「打入拉出」查千包毒

台中市李姓、許姓男子是販毒集團成員，去年間透過上游「總機」指示，前往領貨、分裝、外送販毒，二人為在疫情期間搶生意，還買來電動砂輪機與玻璃片，自製「手工K盤」促銷，台中市刑大透過「打入、拉出」的偵辦技巧，接獲線報，今年初收網抓人，查獲上千包的毒咖啡包、K他命，市價初估超過50萬元，全案由台中地檢署偵結，依毒品危害防制條例罪，起訴二人。

為了破獲不法販毒份子，台中市刑大偵四隊以「打入、拉出」的偵辦技巧，利用線民打入販毒集團，或是透過緝捕下游藥腳，在偵訊時以減刑或動之以情等手段，獲得情資，在去年12月間獲報，李姓（40歲）、許姓男子（38歲）是販毒集團藥頭，並透過年籍、身分不詳的「總機」指令，負責進貨、送貨、收帳等工作。

台中市刑大調查，販毒集團的「總機」透過手機通訊軟體微信，與客人聯絡，接獲訂單後，李負責與總機聯繫，管理毒品數量、分裝，再將分裝好的毒品，以「行動餐車」的方式，交付給專職外送的許，由許送毒的下游的藥腳。

台中市刑大偵四隊報請台中地檢署檢察官指揮，展開調查，全案在今年1月17日收網，帶回李、許二人，並查扣毒品咖啡包1023包（毛重6374公克）、K他命54包（毛重151.5公克）、現金13萬餘元、磅秤、帳冊、毒品存量卡及工作手機等贓證物外，現場還發現有一疊玻璃片及一部手動砂輪機。初步估算，此批查扣毒品市價超過50萬元。

辦案人員搜索時詢問犯嫌，砂輪機與玻璃片為何用，二人辯稱，因疫情期間，生意不如以往，打算自製「玻璃手工K盤」，贈送給下游藥腳，當作促銷手段，但都還沒開始送出，就被警方查獲。

全案依毒品危害防制條例移送台中地檢署後，檢方以有共犯在逃，有串滅證之餘，向法院聲押獲准，全案偵結依毒品危害防制條例起訴。