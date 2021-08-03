松山之亂黑衣人涉暴力討債 檢警拘提徐權到案

四海幫幹部徐天力涉嫌經營賭博網站，以美女荷官線上直播攬客，1個月吸引下注5千萬元，手下暴力催討賭債；刑事局將涉及松山之亂中闖入中崙派出所的黑衣人徐靖等6人帶回移送偵辦。台北地檢署昨再拘提徐權到案，訊後依妨害自由等罪命以10萬元交保。

同為21歲的徐靖、曹喆是徐天力手下，今年4月涉闖入北市松山警分局中崙派出所叫囂、毀損電腦。警方蒐證掃蕩，查出47歲徐天力等人年初在台北市忠孝東路5段某商辦大樓租辦公室，設博弈公司，提供天九、百家樂等遊戲。

去年9月，一名經商男子積欠200萬元賭債，徐靖、曹喆涉嫌前往其住處及公司討債，潑漆、丟雞蛋、灑傳單，持大聲公播放「欠債還錢」、「出來面對」，並強行扣走被害人機車。

刑事局偵二大隊第一隊追查，7月21日搜索博弈公司通知帶回徐天力等4人，徐靖、曹喆則在住處被拘提。犯嫌認討債，但否認經營賭博，稱是測試遊戲。

警方查扣電腦、賭桌板、荷官名冊，從徐靖住處搜出彈匣、土製爆裂物，詢後依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、賭博、毀損等罪嫌移送。檢方複訊後，徐天力100萬元交保；徐靖、曹喆各30萬、10萬交保；其餘一人2萬交保，兩人請回。