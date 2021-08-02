傷口上小便、草梗插肛 討債酷刑虐待又一共犯遭起訴

新北市陳姓、楊姓2名男子替徐姓少年追討8000元債務，去年4月率多人將欠債的少年強押痛毆，還以燒紅的鋼圈烙臀、開車輾手掌和草梗插肛門等酷刑對待，被警方列為治平對象逮捕。新北地院審理依加重強盜、加重強制性交、恐嚇取財等罪判陳姓主謀22年。新北地檢署今偵結徐姓少年部分，依2人以上凌虐並攜帶兇器強制性交未遂等罪嫌將他起訴。

檢警調查，陳、楊等人幫徐姓少年討債，去年4月間，陳等一行人將欠債的少年約出，由於討債不成，便將他帶到其中一人的住處痛毆，還用燒紅的鋼圈烙臀，逼他吃衛生紙和戴工地帽跳舞，並搶走他的手機。得手後，他們還沒放過對方，將人載到五股疏洪沼澤公園又繼續施暴，開車輾過手掌，逼人含住手槍，還用噴漆在對方身上噴上大叉叉，並在對方傷口小便和持草梗插肛門，見人奄奄一息才丟包離去。

此外，陳、楊2人為了替人處理感情糾紛，去年4月底也押走另一名少年，威脅對方簽下本票，最後搶走對方的手錶和200元，放人前也用球棒、安全帽等物將人痛打一頓。

警方接獲2名被害少年報案，將陳、楊等人列為治平對象，成立專案小組報請檢察官指揮偵辦，全案以強盜、妨害性自主等罪偵辦。

審理時，陳、楊坦承妨害自由、傷害等犯行，但矢口否認加重強制性交。他們辯稱自己並非拿草梗插被害人肛門的人，並指犯案少年也供稱草梗只有在肛門口附近，行為應不構成強制性交，但說法未被採信。

法院認為，陳、楊等人為了處理債務，打傷被害人並限制被害人的人身自由，又更進一步用草梗性侵被害人，手段惡劣且泯滅人性，全無可憫之處，依加重強盜、加重強制性交等罪判陳姓主謀22年，楊男12年，謝男8年徒刑。