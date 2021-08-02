快訊

桌球／0比3不敵地主日本隊 中華桌球女團8強止步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傷口上小便、草梗插肛 討債酷刑虐待又一共犯遭起訴

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市陳姓、楊姓2名男子替徐姓少年追討8000元債務，去年4月率多人將欠債的少年強押痛毆，還以燒紅的鋼圈烙臀、開車輾手掌和草梗插肛門等酷刑對待，被警方列為治平對象逮捕。新北地院審理依加重強盜、加重強制性交、恐嚇取財等罪判陳姓主謀22年。新北地檢署今偵結徐姓少年部分，依2人以上凌虐並攜帶兇器強制性交未遂等罪嫌將他起訴。

檢警調查，陳、楊等人幫徐姓少年討債，去年4月間，陳等一行人將欠債的少年約出，由於討債不成，便將他帶到其中一人的住處痛毆，還用燒紅的鋼圈烙臀，逼他吃衛生紙和戴工地帽跳舞，並搶走他的手機。得手後，他們還沒放過對方，將人載到五股疏洪沼澤公園又繼續施暴，開車輾過手掌，逼人含住手槍，還用噴漆在對方身上噴上大叉叉，並在對方傷口小便和持草梗插肛門，見人奄奄一息才丟包離去。

此外，陳、楊2人為了替人處理感情糾紛，去年4月底也押走另一名少年，威脅對方簽下本票，最後搶走對方的手錶和200元，放人前也用球棒、安全帽等物將人痛打一頓。

警方接獲2名被害少年報案，將陳、楊等人列為治平對象，成立專案小組報請檢察官指揮偵辦，全案以強盜、妨害性自主等罪偵辦。

審理時，陳、楊坦承妨害自由、傷害等犯行，但矢口否認加重強制性交。他們辯稱自己並非拿草梗插被害人肛門的人，並指犯案少年也供稱草梗只有在肛門口附近，行為應不構成強制性交，但說法未被採信。

法院認為，陳、楊等人為了處理債務，打傷被害人並限制被害人的人身自由，又更進一步用草梗性侵被害人，手段惡劣且泯滅人性，全無可憫之處，依加重強盜、加重強制性交等罪判陳姓主謀22年，楊男12年，謝男8年徒刑。

檢方持續調查共犯，今偵結，依2人以上凌虐並攜帶兇器強制性交未遂等罪嫌將徐姓少年起訴。

欠債的少年遭陳姓主謀率眾凌虐，新北地院依加重強制性交等罪判陳姓主謀22年徒刑，新北地檢署今再偵結一共犯，依2人以上凌虐並攜帶兇器強制性交未遂等罪嫌將徐姓少年起訴。示意圖／Ingimage
欠債的少年遭陳姓主謀率眾凌虐，新北地院依加重強制性交等罪判陳姓主謀22年徒刑，新北地檢署今再偵結一共犯，依2人以上凌虐並攜帶兇器強制性交未遂等罪嫌將徐姓少年起訴。示意圖／Ingimage

強盜 債務

延伸閱讀

男騙氣場不好可幫忙淨化 涉帶女同事回家性侵

國中生在公園廁所遭性侵 千鈞一髮時有人上廁所

被男友「勉強」嘿咻告他硬上 檢認她仍有自主權不起訴

持凶器性侵傳播小姐還搶劫 惡男不認性侵判刑8年

相關新聞

傷口上小便、草梗插肛 討債酷刑虐待又一共犯遭起訴

新北市陳姓、楊姓2名男子替徐姓少年追討8000元債務，去年4月率多人將欠債的少年強押痛毆，還以燒紅的鋼圈烙臀、開車輾手掌...

台南頒發破案獎金 陳家欽要讓黑幫無法生存

台南市警方防疫期間強力打擊犯罪，連續偵破多起重大治安事件，警政署長陳家欽今天南下頒發共24萬元破案獎金，肯定南警傑出表現...

舒子晨捲黑衣人恐嚇風波 臉書PO感謝司法又遭提告

有「小謝金燕」之稱的藝人舒子晨去年與唱片公司宇朕國際發生合約糾紛，她被指控撂黑衣人到公司要求解約，遭宇朕國際提告。舒獲檢...

移轉國有案 大法庭駁回救總提案聲請裁判

不當黨產處理委員會認定，中華救助總會為國民黨附隨組織，凍結現有財產13億元，要求救總在30天內，將近9億元資產轉為國有。...

巧！辜仲諒紅火案逆轉無罪 檢方不服上訴同一法官中籤審理

中信金控前副董事長辜仲諒因中信金控有意併兆豐金控而引發的紅火案纏訟十五年，一審依證券交易法、銀行法背信罪判他9年徒刑，最...

影／違停車上交易毒品突遇警察 毒蟲半途被賣家丟包

新北市有39歲王姓男子，上周五傍晚在新莊區公園路與中華路口登上1輛違停轎車，恰巧警方巡邏經過發覺可疑，但是他們拒絕盤查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。