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台南頒發破案獎金 陳家欽要讓黑幫無法生存

聯合報 / 記者謝進盛周宗禎／台南即時報導

台南市警方防疫期間強力打擊犯罪，連續偵破多起重大治安事件，警政署長陳家欽今天南下頒發共24萬元破案獎金，肯定南警傑出表現。陳強調，警方未來掃黑，將採重賞員警、抓主謀、斷金流打擊黑幫，要讓黑幫無法生存。

陳家欽上午10點來到永康警分局頒發破案獎金，包括一、新營分局偵破環保流氓的犯罪集團，亂倒事業廢棄物並脅迫資源回收廠、焚化廠恐嚇勒索等惡行，查緝10人到案。二、新化分局偵破王嫌等14人涉嫌持棍棒毆打被害人致死等犯行。三、永康分局偵破竹聯幫明仁會跨域南部犯案，緝捕8名涉案幫眾到案。

陳家欽感謝南警近期掃黑成果豐碩，尤其永康分局偵破竹聯幫明仁會犯罪組織指標性案，行政院長蘇貞昌上月21日前往刑事局慰問，陳家欽也指示未來執行掃黑工作，除將重新訂定策略，將採重獎重賞鼓勵同仁辦案辛勞，並運用科技與資料庫關聯分析，加強幫派情資蒐報與突破斷點，持續向上發展查緝幕後主謀到案，溯源刨根斷絕金流來源。

警政署長陳家欽（左二）南下台南頒發破案獎金，永康警分局長呂世明（右二）代表同仁領獎。圖／警方提供
警政署長陳家欽（左二）南下台南頒發破案獎金，永康警分局長呂世明（右二）代表同仁領獎。圖／警方提供
警政署長陳家欽（左二）南下台南頒發破案獎金，新營警分局長斯儀仙（右二）代表同仁領獎。圖／警方提供
警政署長陳家欽（左二）南下台南頒發破案獎金，新營警分局長斯儀仙（右二）代表同仁領獎。圖／警方提供
警政署長陳家欽（左二）南下台南頒發破案獎金，新化警分局長余鴻恩（右二）代表同仁領獎。圖／警方提供
警政署長陳家欽（左二）南下台南頒發破案獎金，新化警分局長余鴻恩（右二）代表同仁領獎。圖／警方提供

陳家欽 竹聯幫 行政院

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