平鎮分局青春專案 千人上線互動超熱絡

由於疫情嚴峻，中央自五月中起發布二、三級警戒，也限縮警察機關在暑期辦理各類實體營隊活動，為了符合政府各項防疫規定，桃園平鎮警分局規畫暑期青春專案網路互動活動，沒想到留言按讚數在短短1個月內，竟高達數千則，分局粉絲團的小編群還一度忙不過來，效果驚人。

平鎮警分局分局長李建民表示，往年辦理的暑期青春專案實體活動，到場參加的青少年朋友及家長雖然十分踴躍，但礙於人數限制，部分青少年反毒、拒詐、拒賭、拒幫派及反兒少性剝削的宣導資訊傳播幅度不大，今年因為疫情關係透過網路互動問答抽獎，反而收到不錯成效。