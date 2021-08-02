平鎮分局青春專案 千人上線互動超熱絡
由於疫情嚴峻，中央自五月中起發布二、三級警戒，也限縮警察機關在暑期辦理各類實體營隊活動，為了符合政府各項防疫規定，桃園平鎮警分局規畫暑期青春專案網路互動活動，沒想到留言按讚數在短短1個月內，竟高達數千則，分局粉絲團的小編群還一度忙不過來，效果驚人。
平鎮警分局分局長李建民表示，往年辦理的暑期青春專案實體活動，到場參加的青少年朋友及家長雖然十分踴躍，但礙於人數限制，部分青少年反毒、拒詐、拒賭、拒幫派及反兒少性剝削的宣導資訊傳播幅度不大，今年因為疫情關係透過網路互動問答抽獎，反而收到不錯成效。
李建民說，第一次辦理暑期青春專案網路互動活動，一開始還擔心乏人問津，但結合網路高人氣直播主創下高人氣，未來警方也希望結合實體活動及網路互動問答，雙管齊下達到更好的宣傳效益。
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