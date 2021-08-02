影／車上交易毒品遇到警察 毒蟲半途被丟包
新北市有39歲王姓男子，上周五傍晚在新莊區公園路與中華路口登上1輛違停轎車，恰巧警方巡邏經過發覺可疑，但是他們拒絕盤查，直接加速逃逸。王男中途遭停車丟包，被員警壓制逮捕，身上搜出海洛因及安非他命，原來當時正在交易毒品。
新莊警分局中港派出所所長張謝佛是在30日傍晚約6時，巡邏時看見王男步行過馬路登上1輛轎車，由於轎車違停於是上前示意受檢，沒想到駕駛一看到警察靠近，立刻加速逃逸，開始在大街上亂竄，險象環生。
員警騎機車沿路尾隨，發現轎車在中正路與中港路口停下，王男被趕下車，轎車立刻又加速逃離。員警隨即圍上前將王男壓制在地，身上搜出1小包海洛因與3包安非他命。
王男聲稱毒品是剛剛上車買的，賣家擔心被牽連，於是中途丟包放生，自顧自開溜。警方偵詢後依違反毒品危害防制條例將王男移送地檢署，並根據車號鎖定轎車車主身分，將盡速查緝到案。
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