影／車上交易毒品遇到警察 毒蟲半途被丟包

新北市有39歲王姓男子，上周五傍晚在新莊區公園路與中華路口登上1輛違停轎車，恰巧警方巡邏經過發覺可疑，但是他們拒絕盤查，直接加速逃逸。王男中途遭停車丟包，被員警壓制逮捕，身上搜出海洛因及安非他命，原來當時正在交易毒品。

新莊警分局中港派出所所長張謝佛是在30日傍晚約6時，巡邏時看見王男步行過馬路登上1輛轎車，由於轎車違停於是上前示意受檢，沒想到駕駛一看到警察靠近，立刻加速逃逸，開始在大街上亂竄，險象環生。

員警騎機車沿路尾隨，發現轎車在中正路與中港路口停下，王男被趕下車，轎車立刻又加速逃離。員警隨即圍上前將王男壓制在地，身上搜出1小包海洛因與3包安非他命。