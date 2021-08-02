快訊

直播／AZ、莫德納快要打光光 陳時中下午2時記者會說明

暴雨侵襲雲林北港緊急宣布停班停課 數百戶忙搬家具墊高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香氣可掩塑膠味？ 藥頭K他命混香精增獲利遭逮　

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄林姓（24歲）、孫姓（31歲）毒販，在高雄市區販賣毒咖啡包、Ｋ他命等毒品牟利，林嫌等人主打「外送到府」，為增加獲利，還用「香精」混入K他命稀釋，提高利潤同時，辯稱香氣可掩蓋K菸塑膠味，但說法警方存疑，懷疑只是單純要提高販毒利潤。高雄市刑大偵三隊歷經蒐證、跟監日前順利逮捕林嫌、孫嫌等人，查扣Ｋ他命、毒咖啡包等證物，將兩人移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，林嫌、孫嫌租下前鎮區一間大樓住宅當作販毒基地，透過微信等通訊軟體與藥腳聯繫，為躲避警方查緝，兩人只接熟客下單；兩人參考外送平台點餐模式，接到訂單後輪班外出發貨，直接配送到府，旺季一天至少可跑5單，趟數不輸機車外送員。

高雄市刑大警方接獲線報後，長期跟監林嫌、孫嫌等人，但兩人生性謹慎，出門前瞻前顧後，警方歷經近半年蒐證，才蒐集兩人販毒牟利證據。

上月30日警方見時機成熟，持搜索票到林嫌位於前鎮區的租屋處，一開門滿滿塑膠味的K菸飄向警方，桌上菸灰缸裝滿吸食過的K菸，且對於警方查緝，屋內兩人顯得淡定，默默的等員警清點毒品、現金等證物。

據了解，林嫌販售的K他命，利用外觀相似的白色塊裝「香精」混裝，稀釋完成後再對外販售，林嫌辯稱香精是要增加Ｋ菸香氣，蓋掉吸食過程中的塑膠味，降低鄰居抗議。但兩人說法令偵辦員警起疑，懷疑只是單純稀釋純度，增加販毒獲利。

警方在林嫌屋內起獲K他命115.93公克、小惡魔毒咖啡包20包、7000元現金、手機4支等，將兩人以及同住屋內的林嫌女友帶回偵詢，林女事後請回，林嫌、孫嫌等則依違反毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦。

林嫌販售的K他命，利用外觀相似的「香精」混充，辯稱是為了用香氣掩蓋臭味。記者張議晨／攝影
林嫌販售的K他命，利用外觀相似的「香精」混充，辯稱是為了用香氣掩蓋臭味。記者張議晨／攝影
警方進入林嫌租屋處時，屋內飄散濃濃塑膠味，煙灰缸還有吸食玩的K菸。圖/讀者提供
警方進入林嫌租屋處時，屋內飄散濃濃塑膠味，煙灰缸還有吸食玩的K菸。圖/讀者提供

販毒 毒品 咖啡

延伸閱讀

影／夫妻涉販毒 警方踹門一記大外割制伏毒販

員警從家門衝出逮人 藥頭返家落網嚇到腿軟掉鞋

裝潢工人5次販毒獲利6千 被判刑2年2月

照顧中風妻鋌而走險 夫第1次販毒獲判輕刑

相關新聞

香氣可掩塑膠味？ 藥頭K他命混香精增獲利遭逮　

高雄林姓（24歲）、孫姓（31歲）毒販，在高雄市區販賣毒咖啡包、Ｋ他命等毒品牟利，林嫌等人主打「外送到府」，為增加獲利，...

影／台中餐飲外送便當 嗑毒司機兼送毒品遭逮

台中市黃姓男子是某餐飲公司資深員工，平時負責外送食品至台中市各地，黃因染上毒品後，為了增加收入，被上游毒犯吸收，外送食品...

男屁股坐兩把槍逆向停在路旁熟睡 警上前關心意外查獲

高雄一名60歲黃姓男子，日前開車到田寮找友人，途中太累便將車逆向停在崗安路休息，巡邏員警發現，擔心發生事故，便上前關心。...

兩獄友邊開車邊打架 衝撞民宅

廿一歲黃姓男子與廿歲李姓男子在少年觀護所中相處不快，日前李男出獄， 黃得知，昨天凌晨邀約李吃飯暗中帶刀赴約，一上了李男轎...

雨夜談判 她揮手電筒一打二

南部連日超大豪雨，四十一歲蔡姓女子與四十歲洪姓女子昨天凌晨不顧外頭下大雨，相約高雄市八五大樓一樓大廳談判；蔡女持手電筒力...

桃臨檢旅館查獲毒趴 台中立委爆違規

桃園市府為遏止違規群聚，截斷特殊交友圈成員和其他可能的隱性傳播鏈，連日加強臨檢旅宿業，前晚查獲2起毒趴；台中市立委莊競程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。