香氣可掩塑膠味？ 藥頭K他命混香精增獲利遭逮　

高雄林姓（24歲）、孫姓（31歲）毒販，在高雄市區販賣毒咖啡包、Ｋ他命等毒品牟利，林嫌等人主打「外送到府」，為增加獲利，還用「香精」混入K他命稀釋，提高利潤同時，辯稱香氣可掩蓋K菸塑膠味，但說法警方存疑，懷疑只是單純要提高販毒利潤。高雄市刑大偵三隊歷經蒐證、跟監日前順利逮捕林嫌、孫嫌等人，查扣Ｋ他命、毒咖啡包等證物，將兩人移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，林嫌、孫嫌租下前鎮區一間大樓住宅當作販毒基地，透過微信等通訊軟體與藥腳聯繫，為躲避警方查緝，兩人只接熟客下單；兩人參考外送平台點餐模式，接到訂單後輪班外出發貨，直接配送到府，旺季一天至少可跑5單，趟數不輸機車外送員。

高雄市刑大警方接獲線報後，長期跟監林嫌、孫嫌等人，但兩人生性謹慎，出門前瞻前顧後，警方歷經近半年蒐證，才蒐集兩人販毒牟利證據。

上月30日警方見時機成熟，持搜索票到林嫌位於前鎮區的租屋處，一開門滿滿塑膠味的K菸飄向警方，桌上菸灰缸裝滿吸食過的K菸，且對於警方查緝，屋內兩人顯得淡定，默默的等員警清點毒品、現金等證物。

據了解，林嫌販售的K他命，利用外觀相似的白色塊裝「香精」混裝，稀釋完成後再對外販售，林嫌辯稱香精是要增加Ｋ菸香氣，蓋掉吸食過程中的塑膠味，降低鄰居抗議。但兩人說法令偵辦員警起疑，懷疑只是單純稀釋純度，增加販毒獲利。