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特殊交友圈再傳家庭6確診 鄭文燦：差20天以人追人查出

影／台中餐飲外送便當 嗑毒司機兼送毒品遭逮

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子是某餐飲公司資深員工，平時負責外送食品至台中市各地，黃因染上毒品後，為了增加收入，被上游毒犯吸收，外送食品時，一併販毒，台中市刑大在今年3月間獲報後展開蒐證，全案在5月初收網，帶回黃與3名藥腳，查獲少量海洛因、安非他命等毒品，黃在警詢時承認涉案，但拒絕供出毒品上手，全案經移送台中地檢署後，檢方偵結起訴。

台中市刑大偵六隊在今年3月間查獲一起毒品案，透過該案藥腳溯源，掌握有毒品前科的黃姓男子（50歲），為供毒來源，全案報請台中地檢署檢察官指揮後，展開蒐證，發現黃為霧峰區一家餐飲公司的外送司機，平常從事外送的工作，但黃會利用上班時間，透過手機通訊軟體，與下游藥腳聯絡，相約交易。

全案經2個月的蒐證後，台中市刑大掌握黃與下游3名藥腳的犯罪事證，全案在今年5月5日、6日兩天收網，兵分西屯、霧峰等地，分別在涉案人的車輛、住處搜索，查獲涉案少量海洛因、安非他命、吸食工具等證物。

黃姓男子等人在警詢時都承認涉案，不過黃拒絕供出毒品上手，全案依毒品罪移送台中地檢署後，檢方以黃涉案情節重大，且有共犯再逃，向法院聲押獲准，全案偵查後，由台中地檢署偵結，將黃等4人依毒品罪嫌起訴。

台中市刑大偵六隊呼籲，民眾切勿因好奇或同儕引誘，而沾染毒癮造成危害身體健康，或衍生其他犯罪行為，短暫的歡樂後卻步步走向死亡的幽谷，最終「一失足成千古恨，再回頭已是百年身」終生抱憾。亦請民眾如有發現任何不法線索，應即報案，共維社會治安。

台中市刑大偵六隊查出外送便當的黃姓男子涉嫌販毒，全案在5月間收網，帶回黃等涉案4人，查扣涉案手機、毒品等證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵六隊查出外送便當的黃姓男子涉嫌販毒，全案在5月間收網，帶回黃等涉案4人，查扣涉案手機、毒品等證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵六隊查出外送便當的黃姓男子涉嫌販毒，全案在5月間收網，分別在西屯、霧峰等地，帶回黃等涉案4人，並在車輛、住處查獲涉案毒品與吸食工具等證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵六隊查出外送便當的黃姓男子涉嫌販毒，全案在5月間收網，分別在西屯、霧峰等地，帶回黃等涉案4人，並在車輛、住處查獲涉案毒品與吸食工具等證物。記者陳宏睿／翻攝

毒品 台中市

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