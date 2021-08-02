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男屁股坐兩把槍逆向停在路旁熟睡 警上前關心意外查獲
高雄一名60歲黃姓男子，日前開車到田寮找友人，途中太累便將車逆向停在崗安路休息，巡邏員警發現，擔心發生事故，便上前關心。豈料，警方請黃男移車的過程中，赫見駕駛座有兩把手槍，經鑑定其中一把具殺傷力，警詢後，將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送。
據了解，黃男高雄人，但居無定所，平時打臨工維生，7月28日下午開車去田寮區找朋友，回程途中太過疲勞，便將車逆向停在崗安路旁休息；直到湖內警分局巡邏員警行經此處，發現有車輛逆向停車，為防事故發生，便上前關心。
警方只見黃男坐駕駛座上熟睡，叫醒他並提醒移車以防危險。豈料，卻在移車的過程中，員警赫見駕駛座有兩把手槍，便立刻將睡眼惺忪的黃男逮捕。
經警方鑑識人員初步檢視，雖兩把槍，皆為空氣槍，但其中一把具有殺傷力，已明顯觸法，而黃男供稱，手槍是從玩具槍店購得。警詢後，將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，另攜帶未具殺傷力的空氣槍，依社會秩序維護法函請簡易庭裁處。
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