桃園2女旅館開趴吸毒助興 藏冰箱後仍被警搜出

桃園市日前因特殊交友圈爆出群聚感染，波及數十人，警方17日啟動專案加強臨檢轄內旅館，2名女子昨晚在旅館聊天、施用毒咖啡包助興，用完塞冰箱後面，其餘放在竹籃中，被員警一眼看到，另一對男女房內桌上更是粉末散布，全依毒品條例移送法辦。

桃園警分局調查，昨天晚上7時許，同安派出所在莊敬路某家汽車旅館執行臨檢，在一間客房內查獲2名自稱好閨蜜的林姓女子（均18歲）持有毒品咖啡包以及K他命香菸，用完的咖啡包就塞在冰箱後，剩下的則是跟正常茶包一起放在旅館竹籃中，整捆被員警搜出。

同晚10時30分許在大興西路一段某汽車旅館，同安所員警臨檢時發現柳姓男子及許姓女子（均26歲）在施用毒品，且房內桌上都是粉末，鐵證如山2人當場啞口無言；兩案均依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

桃園市日前爆出「特殊交友圈」相關新冠肺炎確診病例，因此桃園分局於7月17日起執行「加強臨檢、查緝住宿場所毒品犯罪」專案勤務，累計至31日，共動用警力551人、臨檢轄內汽車旅賓館處所356處，共查獲涉毒案件5件7人、共查扣二、三級毒品安非他命、毒品咖啡包123.23公克。