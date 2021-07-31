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「可組一個軍隊」走私109支槍 敗在這關員首功記兩大功

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

「可組一個軍隊」走私109支槍，敗在這關員首功記兩大功。圖／報系資料照片
「可組一個軍隊」走私109支槍，敗在這關員首功記兩大功。圖／報系資料照片

刑事局107年破獲在大型進口機具，夾藏近十多年最大制式槍彈走私案，內藏南非散彈槍、烏茲衝鋒槍、克拉克和貝瑞塔等長短槍共109把，子彈多達1萬2378發，辦案人員當時形容「足以組織一連軍隊」。基隆關發布新聞稿指出，首功關員近日經關務署核一次記二大功獎勵。

基隆關說，該案貨名原申報注塑機，查緝關員分析過濾相關資料後研判可疑，經X光貨櫃儀器檢查，並耗費3個多小時清運該只貨櫃內眾多貨物及拆解機具，發現機器內部夾藏制式槍械逾百支、子彈逾萬發及其他槍枝配件，涉違反槍砲彈藥刀械管制條例，除依法查扣貨物外，並配合檢警調機關偵辦，破獲幕後不法集團。

基隆關表示，不法份子企圖走私大量軍火，對國內治安有嚴重影響，海關職司邊境管制，將持續運用風險管理機制及專業查緝技巧，全力緝私，以協助維護社會治安。

刑事局指出，這起近十多年最大制式槍彈走私案，查獲使用過的南非散彈槍、烏茲衝鋒槍、克拉克和貝瑞塔等長短槍共109把，子彈多達1萬多發，整體價格可能達到4千萬以上，火力驚人。

財政部基隆關務署執行貨櫃查驗，在Ｘ光機掃描下，發現從香港出貨的一個貨櫃，裡面兩台注塑機夾藏大批槍彈，立即通報警方。警方拆封發現有大批制式槍彈，每把槍的彈匣上都已裝好子彈，將所有槍彈取出，再將注塑機重新封膜，組成專案小組跟監出貨的物流公司。

基隆 走私

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