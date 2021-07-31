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洗劫房東後再交房租！千元鈔券記號露餡 外籍移工遭判刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市柳營區吳姓房東今年5月3日凌晨4時多遭蒙面歹徒侵入住宅洗劫，搜刮口袋中的金錢3萬2000元，3小時後菲律賓房客艾德卡拿房租給他，因吳平日習慣留意身上一疊紙鈔中第1張紙鈔編號，赫然發現艾德卡歸還他借款1000元，竟是自己遭搶的紙鈔，因而報警處理，艾德卡坦承犯行，將搶奪現金歸還房東，台南地院認艾德卡犯侵入搶奪罪，處1年2月徒刑，可上訴。

案發後，艾德卡坦承因缺錢鋌而走險，對此相當後悔。經警方詢問，將他送台南地檢署聲押，經台南地方法院裁定收押。他向法官聲請交保，但在台無家人或公司願意擔保及安置，同時駁回其聲請。

檢警調查，25歲艾德卡向吳承租台南市柳營區住處2樓房間，吳則住在1樓房間。艾德卡因收入無法支應其與家人生活開銷，5月2日上午9時多，假意在1樓客廳向吳借1000元，得知其現金放置位置。

隔天凌晨4時15分，他在1樓走廊先以衣物、頭套遮掩面部後，開啟吳1樓房間大門後侵入，並以左手摀住躺在床上吳的臉部，趁其不及反應再以右手搶奪右邊口袋中現金3萬2000元，得手後旋即逃回2樓房間，並將搶奪現金藏放在房間內部。

因吳平日習慣留意身上一疊紙鈔中第1張紙鈔編號，赫然發現艾德卡歸還他的借款1000元，竟是自己遭搶的紙鈔，因而報警處理。警方在他身上及房間內分別扣得現金1萬5100元、1萬9800元，循線破獲。

台南地院審酌，艾德卡正值青壯年，並非無謀生能力，竟因收入不敷支出，鋌而走險行搶，侵入吳房間搶奪，破壞其居住安寧程度、搶奪所得財物多寡，並兼衡他為菲律賓籍移工及家庭經濟狀況，且竊得財物已發還吳且達成和解，取得原諒等一切情狀，量處1年2月徒刑。

台南警方循線在菲律賓籍移工的身上及房間內查獲房東遭搶奪的財物。記者邵心杰／翻攝
台南警方循線在菲律賓籍移工的身上及房間內查獲房東遭搶奪的財物。記者邵心杰／翻攝
吳姓房東平日習慣留意身上一疊紙鈔中第1張紙鈔編號，赫然發現房客歸還他的借款1000元，竟是自己遭搶的紙鈔，因而報警處理。記者邵心杰／翻攝
吳姓房東平日習慣留意身上一疊紙鈔中第1張紙鈔編號，赫然發現房客歸還他的借款1000元，竟是自己遭搶的紙鈔，因而報警處理。記者邵心杰／翻攝

房東 菲律賓 房客

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