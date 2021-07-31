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洗劫房東後再交房租！千元鈔券記號露餡 外籍移工遭判刑
台南市柳營區吳姓房東今年5月3日凌晨4時多遭蒙面歹徒侵入住宅洗劫，搜刮口袋中的金錢3萬2000元，3小時後菲律賓籍房客艾德卡拿房租給他，因吳平日習慣留意身上一疊紙鈔中第1張紙鈔編號，赫然發現艾德卡歸還他借款1000元，竟是自己遭搶的紙鈔，因而報警處理，艾德卡坦承犯行，將搶奪現金歸還房東，台南地院認艾德卡犯侵入搶奪罪，處1年2月徒刑，可上訴。
案發後，艾德卡坦承因缺錢鋌而走險，對此相當後悔。經警方詢問，將他送台南地檢署聲押，經台南地方法院裁定收押。他向法官聲請交保，但在台無家人或公司願意擔保及安置，同時駁回其聲請。
檢警調查，25歲艾德卡向吳承租台南市柳營區住處2樓房間，吳則住在1樓房間。艾德卡因收入無法支應其與家人生活開銷，5月2日上午9時多，假意在1樓客廳向吳借1000元，得知其現金放置位置。
隔天凌晨4時15分，他在1樓走廊先以衣物、頭套遮掩面部後，開啟吳1樓房間大門後侵入，並以左手摀住躺在床上吳的臉部，趁其不及反應再以右手搶奪右邊口袋中現金3萬2000元，得手後旋即逃回2樓房間，並將搶奪現金藏放在房間內部。
因吳平日習慣留意身上一疊紙鈔中第1張紙鈔編號，赫然發現艾德卡歸還他的借款1000元，竟是自己遭搶的紙鈔，因而報警處理。警方在他身上及房間內分別扣得現金1萬5100元、1萬9800元，循線破獲。
台南地院審酌，艾德卡正值青壯年，並非無謀生能力，竟因收入不敷支出，鋌而走險行搶，侵入吳房間搶奪，破壞其居住安寧程度、搶奪所得財物多寡，並兼衡他為菲律賓籍移工及家庭經濟狀況，且竊得財物已發還吳且達成和解，取得原諒等一切情狀，量處1年2月徒刑。
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