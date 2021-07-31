賣房賺大錢被盯上 矇眼遭擄拘禁電擊21小時簽百萬本票
桃園邢姓男子見鄭姓友人變賣房產致富，竟覬覦他名下大筆財產，就找來4名同夥埋伏痛毆他，還矇眼擄上車載到空屋上銬，期間不斷以電擊棒凌虐，最後逼他簽立150萬元本票，拘禁21小時後才放人，邢犯案逃逸多年遭通緝，直到近期才落網，檢方偵結依加重強盜罪嫌起訴他。
檢警調查，邢男（48歲）發現鄭變賣土地獲利頗豐，竟夥同李姓、石姓，陳姓3名男子及李姓少年，2016年6月19日凌晨3點多到八德區1間超商埋伏，邢並發號施令「如果鄭不上車就打他！」一群人就分持球棒、滅火器下車朝鄭一陣猛毆。
結果鄭男及黃姓友人遭強押上車，還被矇眼載到鶯歌1處偏僻屋內，鄭男遭銬在椅子上限制行動，邢等人不斷拿電擊棒凌虐他，最後才扯下他眼罩，並強迫簽立7張共150萬元本票，石姓同夥還恫嚇「今天不讓你走，不簽就讓你死」、「不交錢就把你埋了」等語。
鄭男遭拘禁21小時，才被載到鶯歌靠近桃園八德的產業道路釋放。事發後李男、石男均落網已落網被判刑確定，陳男則已死亡，李姓少年也由少年法庭判刑確定，主嫌邢男逃逸多年日前才落網。
檢方訊時，邢僅坦承和鄭男認識，但就犯案動機、經過等模糊其詞，石則證明，當時由邢邀約毆打鄭，最後和其他人一起載到鶯歌拘禁。
鄭男也指證歷歷，表示當時聽見邢下令「不上車就打他！」之後好人就衝上前，分別拿棍棒、滅火器攻擊，最後遭矇眼強拉上車載走。
檢方認為邢犯嫌明確，偵結依加重強盜罪嫌起訴他，且邢和少年共同實施犯罪，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。
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