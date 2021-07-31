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台南警擴大臨檢 汽車旅館查獲女子持有海洛因、大麻

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

全國新冠肺炎疫情趨緩，警戒標準已降為二級，但警方仍不敢大意，台南市警四分局規劃3天專案勤務，針對轄區特種營業場所擴大臨檢，稽查有無落實名制，共計查獲養生館未落實實名制4件，昨天在某汽車旅館查獲36歲陳姓女子非法持有海洛因8包20多克、大麻1包0.7公克等，懷疑她已解禁外出討生活，她則否認販毒，最後依違反毒品危害防制條例法將她送辦。

台南市警四分局規劃7月27、28、29日3天專案勤務，針對轄內特種營業場所實施擴大臨檢與稽查核對實聯制等防疫措施，由副分局長陳俊凱帶隊，率領行政組及各派出所所長，針對轄內易群聚處所各大舞廳、按摩館等八大行業處所專案臨檢，查獲養生館違反實名制共4件，已移送台南市府衛生局裁罰。

昨天在轄內大舞廳、養生館、汽車旅館等治安熱點進行防疫實名制專案稽查時，在某汽車旅館內查獲陳女非法持有海洛因8包20多克、大麻1包0.7公克、注射針筒1支及現金12萬元。據調查，陳女有毒品前科，但她否認販毒，辯稱毒品是供自己吸食，警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，並持續擴大溯源，追查毒品來源。

警方懷疑陳姓女子持毒外出討生活，但她否認販毒，最後依違反毒品危害防制條例法將她送辦。記者邵心杰／翻攝
警方懷疑陳姓女子持毒外出討生活，但她否認販毒，最後依違反毒品危害防制條例法將她送辦。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局規劃3天專案勤務，針對轄區特種營業場所擴大臨檢，稽查有無落實名制，共計查獲養生館未落實實名制4件。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局規劃3天專案勤務，針對轄區特種營業場所擴大臨檢，稽查有無落實名制，共計查獲養生館未落實實名制4件。記者邵心杰／翻攝

毒品 實名制 臨檢

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