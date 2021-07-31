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2艘大陸漁船今越界闖入台東蘭嶼附近領海 海巡艦艇驅離

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

海巡署東部分署今天上午發現2艘大陸籍大型漁船，進入台東蘭嶼附近領海，立即派遣第15海巡隊艦艇前往驅離，2艘大陸漁船隨即駛離，脫離監控海域。由於近日中科院密集在東部飛彈及火炮試射，格外引起關注。

國防部表示，對於台灣周邊海空動態，國軍都監控掌握中。

海巡署東部分署表示，雷達發現2艘大陸籍「瓊三亞漁」72107、72108號大型漁船，今天早上6點多越區闖入蘭嶼海域約10海浬，已明顯越界，立即派遣第15海巡隊3568艦艇執行驅離；海巡艦艇一路伴隨跟監，並廣播要求大陸漁船離開我國領海，隨後加速離開。

由於中科院從7月底至8月中旬密集在東部飛彈及火炮試射，加上日前大陸情報船不斷出現在花蓮和蘭嶼外海，因此，過去東部海域很少出現大陸漁船，今天這2艘大陸漁船越界格外引起海巡及軍方注意。第15海巡隊說，會加強海域監控，維護我國主權和漁民權益。

國防部表示， 台灣周邊海空動態，國軍都監控掌握中，請國人放心。

海巡署東部分署今天上午發現2艘大陸籍大型漁船，進入台東蘭嶼附近領海，立即派遣第15海巡隊艦艇前往驅離，2艘大陸漁船隨即駛離，脫離監控海域。圖／台東富岡漁民提供
海巡署東部分署今天上午發現2艘大陸籍大型漁船，進入台東蘭嶼附近領海，立即派遣第15海巡隊艦艇前往驅離，2艘大陸漁船隨即駛離，脫離監控海域。圖／台東富岡漁民提供

海巡署 蘭嶼 飛彈

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