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中和警匪駁火案 天道盟大哥劉邦誠一審判決12年

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

天道盟太陽會總顧問劉邦誠2017年在新北市中和區與警方駁火，互開五十多槍，經四小時對峙後，劉在女友與警方溫情勸說下棄械投降，新北地檢署依殺人未遂等罪嫌起訴劉邦誠。新北地院審理此案，認定劉邦誠犯非法持有槍械、殺人未遂罪，判處有期徒刑8年、其中非法持槍械判處6年8月徒刑、合併應執行刑12年，可上訴。

劉邦誠綽號「海山大哥、老三」，多年前曾是「中正聯盟」大哥，因為堂哥是前桃園縣長劉邦友，他在道上自稱與「黑白兩道」都很熟。

劉邦誠在2016年12月至2017年1月間某日，在桃園市某處向一名菲律賓籍，綽號「阿華」的男子以新台幣37萬元買來制式手槍一把、改造手槍3把、彈匣6個、子彈69顆。2017年4月30日，新店警分局持搜索票、拘票前往劉邦誠友人家中欲拘提他，被劉邦誠發現，逃入中和景新街410巷內公寓樓梯間，警分局偵查隊劉姓、張姓小隊長率領3名員警進入樓梯間準備往上時，劉邦誠持制式手槍自上往下開槍射擊十餘發，所幸並無員警傷亡。

劉邦誠與警方對峙4小時，甚至一度大喊「不要靠近！我手上還有手榴彈，反正跑不掉了」，最後在女友與警方柔情勸說下棄械投降，手榴彈經鑑識後為假美軍手榴彈。檢方依殺人未遂等罪嫌起訴。

新北地院審理，依據劉姓、張姓小隊長證詞判斷，劉邦誠火力極為猛烈，加上案發樓梯間狹窄，雙方處於激烈槍戰、極為混亂的狀態，劉邦誠卻仍貿然持槍射擊警方，應可預見子彈極可能擊中警方導致死亡，顯見劉邦誠主觀上具有殺人之意，認定劉邦誠犯非法持有手槍、殺人未遂兩罪。

天道盟太陽會總顧問劉邦誠。圖／聯合報系資料照
天道盟太陽會總顧問劉邦誠。圖／聯合報系資料照

劉邦誠 殺人

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