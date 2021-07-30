影／新北少年隊出動空拍機 地空連線執行青春專案
疫情雖降為二級警戒，新北少年隊今天至新店地區汽車旅館、撞球場、校園周邊等毒品熱點，青少年易聚集處所執行青春專案實施臨檢盤查，同時由警局出動無人機隊支援，在碧潭風景區採取地空連線執行青春專案，及時發揮快速機動反應優勢。
為避免暑假期間青少年遭受毒品危害，新北市警局今天動員轄下各分局警力，針對轄內汽車旅館、撞球場、校園周邊等毒品熱點，少年警察隊與婦幼警察隊並結合教育局校安室、少年輔導委員會執行青春專案少年保護查察勤務。
少年隊長林柏宏表示，新北警方今天執行春青專案度結合警用無人機，在空中巡邏協助下，進行地空聯合巡邏，減少執勤警力直接與民眾接觸增加染疫風險，形成有力的3D防護網，掌握地區全般狀況，有效提升巡邏範圍與效率。
林柏宏指出，以警用無人機配合勤務查察在熱點區域上空巡查，不僅如虎添翼，可即時監看現場狀況，還可先行擴大周邊上空巡查，一旦發現有不法情事或青少年接觸危險水域，可馬上通報線上警力前往處理，及時發揮快速機動反應優勢。
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