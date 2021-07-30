快訊

羽球／拍下印尼「神」組合 麟洋配勇闖金牌戰

桌球文字直播／林昀儒戰德老將搶銅 首局11:13熬戰落敗

影／新北少年隊出動空拍機 地空連線執行青春專案

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

疫情雖降為二級警戒，新北少年隊今天至新店地區汽車旅館、撞球場、校園周邊等毒品熱點，青少年易聚集處所執行青春專案實施臨檢盤查，同時由警局出動無人機隊支援，在碧潭風景區採取地空連線執行青春專案，及時發揮快速機動反應優勢。

為避免暑假期間青少年遭受毒品危害，新北市警局今天動員轄下各分局警力，針對轄內汽車旅館、撞球場、校園周邊等毒品熱點，少年警察隊與婦幼警察隊並結合教育局校安室、少年輔導委員會執行青春專案少年保護查察勤務。

少年隊長林柏宏表示，新北警方今天執行春青專案度結合警用無人機，在空中巡邏協助下，進行地空聯合巡邏，減少執勤警力直接與民眾接觸增加染疫風險，形成有力的3D防護網，掌握地區全般狀況，有效提升巡邏範圍與效率。

林柏宏指出，以警用無人機配合勤務查察在熱點區域上空巡查，不僅如虎添翼，可即時監看現場狀況，還可先行擴大周邊上空巡查，一旦發現有不法情事或青少年接觸危險水域，可馬上通報線上警力前往處理，及時發揮快速機動反應優勢。

疫情降為二級警戒，新北少年隊今天出動空拍機，在新店區碧潭風景區地空連線執行青春專案，及時發揮快速機動反應優勢。圖／警方提供
疫情降為二級警戒，新北少年隊今天出動空拍機，在新店區碧潭風景區地空連線執行青春專案，及時發揮快速機動反應優勢。圖／警方提供
疫情降為二級警戒，新北少年隊新店地區汽車旅館、撞球場、校園周邊等毒品熱點，青少年易聚集處所執行青春專案實施臨檢盤查。圖／警方提供
疫情降為二級警戒，新北少年隊新店地區汽車旅館、撞球場、校園周邊等毒品熱點，青少年易聚集處所執行青春專案實施臨檢盤查。圖／警方提供
疫情降為二級警戒，新北少年隊今天出動空拍機，在新店區碧潭風景區地空連線執行青春專案，及時發揮快速機動反應優勢。圖／警方提供
疫情降為二級警戒，新北少年隊今天出動空拍機，在新店區碧潭風景區地空連線執行青春專案，及時發揮快速機動反應優勢。圖／警方提供
疫情降為二級警戒，新北少年隊新店地區汽車旅館、撞球場、校園周邊等毒品熱點，青少年易聚集處所執行青春專案實施臨檢盤查。圖／警方提供
疫情降為二級警戒，新北少年隊新店地區汽車旅館、撞球場、校園周邊等毒品熱點，青少年易聚集處所執行青春專案實施臨檢盤查。圖／警方提供

毒品

延伸閱讀

林柏宏自認沒專業技能無法斜槓 沒工作會在家人前裝忙

翻轉「火神」暖形象 林柏宏陰暗愛慕陳庭妮

下體赤裸男台中摩鐵猝死 律師：同房女子恐有遺棄刑責

林柏宏回憶畢業典禮哭超慘 原因連自己都笑出來

相關新聞

中和警匪駁火案 天道盟大哥劉邦誠一審判決12年

天道盟太陽會總顧問劉邦誠2017年在新北市中和區與警方駁火，互開五十多槍，經四小時對峙後，劉在女友與警方溫情勸說下棄械投...

調查局前組長調包盜賣3億毒品 緝毒女王受牽連調職

調查局航基站前組長徐宿良被控和竹聯幫黑道掛鉤，盜賣3萬顆一粒眠、524公斤K他命，不法獲利高達3億6千多萬元，連共犯都說...

醋夫持刀殺妻刺死和事佬 檢警今相驗決定解剖釐清死因

57歲吳姓男子因家暴被禁止接近45歲鄭姓妻子，昨天傍晚卻持刀到鄭女上班燒烤店將她刺成重傷，送醫急救，在場曾姓男子上前阻止...

影／新北少年隊出動空拍機 地空連線執行青春專案

疫情雖降為二級警戒，新北少年隊今天至新店地區汽車旅館、撞球場、校園周邊等毒品熱點，青少年易聚集處所執行青春專案實施臨檢盤...

毒蟲騎女友機車躲查緝 因車壞掉再偷2機車代步罪加一等

艾姓男子染毒，今年1月遭士林地檢署、士林地方法院通緝，警方追查發現，他這段時間都騎乘女友機車代步，因機車壞掉，他還偷走2...

影／「美鷹會」精神領袖王鑫涉組織犯罪 200萬交保

天道盟神秘「美鷹會」精神領袖王鑫疑牽涉發生於3年前的濱江街槍擊案、北市民權西路都更恐嚇案，昨天遭刑事局帶回漏夜偵訊，凌晨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。